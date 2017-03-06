Fenerbahçe 4 hafta sonra kazandı

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü Mehmet Topal attı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında, Fenerbahçe, Osmanlıspor'u 91. dakikada Mehmet Topal'ın ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe tam 4 hafta sonra galibiyete ulaştı.

Maçtan önemli dakikalar

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Fenerbahçe-Osmanlıspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

3. dakikada Regattin'in ceza sahası sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, üst direğe çarpan top oyun alanına döndü ve Fenerbahçe savunması tehlikeyi önledi.

5. dakikada sağdan Lens'in kullandığı serbest vuruşta, arka direkte Mehmet Topal'ın şutunda kaleci Karcemarskas'tan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

13. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Regattin'in sağ çaprazdan sert şutunda, uzak köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Fabiano tokatlayarak kornere çeldi.

23. dakikada sağdan Lens'in kullandığı kornerde, ön direkte Skrtel'in ayak koyduğu top kaleci Karcemarskas'ta kaldı.

35. dakikada sağdan Ozan Tufan'ın kullandığı kornerde, ceza sahası içinde Mehmet Topal'ın kafayla indirdiği topa De Souza vurdu. Kaleci Karcemarskas meşin yuvarlağı çeldi ve Fenerbahçe önemli bir gol fırsatını kullanamadı.

45. dakikada Bifouma'nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Ndiaye'nin şutunda, kaleci Fabiano meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı

58. dakikada sağdan Bifouma'nın pasında topla buluşan Regattin'in ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

65. dakikada sağdan Volkan Şen'in ortasında, ceza sahası içinde De Souza'nın yaptığı kafa vuruşu sonrası top üstten az farkla auta gitti.

67. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın uzun taç atışında şık bir hareketle topu alan ve sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Lens'in şutunda meşin yuvarlak Karcemarskas'tan döndü. Pozisyonun devamında Fernandao'nun vuruşunda ise bir kez daha Karcemarskas topu çeldi ve Osmanlıspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

81. dakikada Bifouma'nın soldan ortasında, ceza yayı üzerinde Ndiaye'nin gelişine vuruşu sonrası kaleci Fabiano yatarak topun sahibi oldu.

86. dakikada Lens'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Volkan Şen'in sert vuruşunda, uzak köşeye giden topu kaleci Karcemarskas çeldi ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

90+1. dakikada Fenerbahçe galibiyet golünü buldu. Sağdan Lens'in kullandığı kornerde, ceza sahası içinde topu kontrol eden Mehmet Topal, yakın mesafeden düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0

Karşılaşma 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

Mehmet Topal'ın en golcü sezonu

Sarı-lacivertlileri galibiyete taşıyan Mehmet Topal, Süper Lig'deki en skorer sezonunu yaşıyor.

Bu sezon ligdeki gol sayısını 4'e yükselten Mehmet, 9. sezonunu geçirdiği ligde ilk defa bir sezonda bu rakama ulaştı.

Mehmet daha önce 2012-2013 sezonunda Fenerbahçe formasıyla ligde 3 gol atarak kariyerinin en golcü dönemini geçirmişti.

Gole itiraz, maç sonu kırmızı kart

Osmanlısporlu futbolcular Mehmet Topal'ın golünde hakem Alper Ulusoy'a yoğun itirazda bulundu.

Mehmet'in golden önce topu elle kontrol ettiğini savunan başkent temsilcisinin futbolcularının itirazı sonucu değiştirmedi.

Maçtan sonra da itirazlar devam etti. Mücadelede sarı kart gören Osmanlısporlu futbolcu Koray Altınay, hakeme tepkisini bitiş düdüğünden sonra da sürdürdü. Bunun üzerine maç sonu ikinci sarı kartını gören Koray, kırmızı kartla cezalandırıldı.

Yönetime protestolar devam etti

Fenerbahçeli taraftarların, sarı-lacivertli kulübün yönetimine tepkileri bu maçta da sürdü.

Son haftalarda yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, Osmanlıspor maçında da yönetim aleyhine tezahüratlarda bulunmaya 20. dakikada başladı.

Fenerbahçe'nin kazanmasına rağmen tribünler maç sonunda "Yönetim istifa." tezahüratları yaptı.

Öte yandan, karşılaşmanın ardından taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Maraton alt tribününde yönetimi istifaya davet eden gruba, Migros kale arkasındaki taraftarlar tepki gösterdi. Bu iki grup arasında yaşanan gerginliğe güvenlik görevlileri müdahale etti.

De Souza ve Hasan Ali cezalı

Fenerbahçeli futbolcular Josef de Souza ve Hasan Ali Kaldırım, sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Bu sezon 4. kez sarı kart gören De Souza ve Hasan Ali, gelecek hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Kjaer sakatlandı

Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Simon Kjaer sakatlandı.

Karşılaşmanın son bölümünde sağ arka adalesini tutan Kjaer, 73. dakikada yerini Moussa Sow'a bıraktı.

Kjaer'in sakatlanmasıyla Fenerbahçe'de stopere Mehmet Topal geçti.