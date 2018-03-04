Yakın Doğu Üniversitesi Bir Sayı Farkla Mağlup… Fenerbahçe: 66 - Yakın Doğu Üniversitesi: 65

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 19. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, rakibine 66-65 mağlup oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Metro Enerji Arena’da oynanan maça,Yakın Doğu Üniversitesi Courtney Vandersloot, Kayla McBride, Kuanitra Hollingsvorth, Jantel Lavender, Cansu Köksal beşiyle başladı. Maçta periyotlar 26-16, 46-30, 59-47 ve 66-65 tamamlandı.

İki takımın da ilk dakikasında sayı bulamadığı maçın ilk basketi Fenerbahçe’den geldi. Periyotta ilk dört dakikada 9- 2 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile geçildi. Evindeki maça hızlı başlayan Fenerbahçe beş dakika geride kalırken skoru 15- 4’e çekti. Maçta etkili olan Fenerbahçe ilk periyodu 26-16 önde kapattı.

İkinci periyotta rakibi ile farkı 18 sayıya çıkaran Fenerbahçe ilk yarıyı 46-30 önde tamamladı.

Üçüncü periyodun ilk dört dakikası 53-38 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile geçildi. İki buçuk dakika boyunca iki takımında sayı bulamadığı periyotta ilk beş dakika geride kalırken Yakın Doğu Üniversitesi farkı 10 sayıya indirerek skoru 53-43 yaptı. (05.06). Geriye kalan sürede iki takımında sayı üretmede kısır kaldığı periyodu Fenerbahçe 59- 47 önde bitirdi.

Final periyoduna Yakın Doğu Üniversitesinin basketiyle başlandı(59-49). Periyoda etkili başlayan Yakın Doğu Üniversitesi rakibi ile farkı eriterek farkı 5 sayıya indirdi skoru da 59-54’e taşıdı. Sandrine Gruda ve Courtney Vandersloot ile maçta ektili olan Yakın Doğu Üniversitesi 5.50’de maçta 60-59 öne geçti. İki takımın da sayı bulmakta güçlük çektiği periyodun son iki dakikasında 59-63 Yakın Doğu Üniversitesinin üstülüğüyle girildi. Maçın bitimine 5 saniye kala 66-65 öne geçen Fenerbahçe maçı kazandı.

Öne Çıkanlar…

Fenerbahçe’de; Kim Vaughn 20 sayı, 8 ribaunt, Anastasiya Veremenka 10 sayı, 7 ribaunt, Kelsey Plum 10 sayı, 3 asist, Birsel Vardarlı 7 sayı, 4 sayı, 4 asist, Ayşe Cora 5 sayı, 2 ribaunt, Giorgia Sottana 5 sayı ile takımın öne çıkan isimleri oldular.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde; Courtney Vandersloot 13 sayı, 5 ribaunt 8 asist, Kayla McBride 13 sayı, 4 ribaunt, Olcay Çakır Turgut 11 sayı, Sandrine Gruda 9 sayı, 5 ribaunt, Jantel Lavender, 6 sayı, 6 ribaunt, 5 sayı, Kuanitra Hollingsvorth 7 sayı, 8 ribaunt, Bahar Çağlar 6 sayı, 3 ribaut ile oynadı.