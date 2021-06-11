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Fenerbahçe Anı Ormanı Açıldı

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Fenerbahçe Spor Kulübüne bağlı olarak bu yıl kurulan KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (KKTCFBİDER) ülkemizdeki ilk sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirdi.
Fenerbahçe Anı Ormanı Açıldı

Fenerbahçe Spor Kulübüne bağlı olarak bu yıl kurulan KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (KKTCFBİDER) ülkemizdeki ilk sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirdi. KKTC Tarım ve Orman BAKANLIĞI Orman dairesi ile yapılan 10 yıllık protokol eşliğinde geçen yıl yanan ve büyük zarar gören Güzelyurt / Kalkanlı anayolu üzerindeki 3 hektarlık alana 4.000 fidan ağaç dikildi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde açılışı yapılan alana Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Sayın Ali Murat Başçeri, KKTC Tarım Bakanlığı Orman Dairesi Müdürü Sayın Cemil Karzaoğlu, KKTCFBİDER üyeleri, DaüFeb üyeleri ve SarıLacivert renklere gönül vermiş birçok kişi katıldı. Çocukların ve gençlerin de katıldığı törende temizlik, fidan dikimi ve sulama yapıldı. Fidan dikiminde herkese kurdele verilerek Fidan dikenlerin ağaçları belirlendi.

Açılışta bir konuşma yapan dernek başkanı Duygu Komsuoğlu , ‘’ Fenerbahçe Anı Ormanı ‘’adını koydukları Dünya Çevre Günüde bu anlamı etkinliği yapmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, ülkemizin en güzel bölgelerinden olan Kalkanlı mevkindeki ormanlık alanın yanmasından duydukları üzüntüyü dile getirerek duyarsız kalamayacaklarını, Fidan Projesine önem vererek 4000 fidan ile katkı sağladıklarını söyledi.

Büyükelçi Başçeri de bu projeye imza atan başta KKTCFBİDER’i ve bölgeye katkıda bulunan tüm sivil toplum örgütlerini kutlayarak yanan alanın en kısa zamanda tekrar eski haline gelmesini umut ettiğini söyledi.

Tören sonunda Başçeri Fidan dikerek projeye katkı sağlayarak gün tamamlandı.

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