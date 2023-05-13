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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bu böyle gitmez!

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı, futbol dışı branşlarda gelen başarıların yeşil sahada da geleceğini belirtirken Süper Lig'deki hakem hataları hakkında belgesel hazırladıklarını söyledi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bu böyle gitmez!

Fenerbahçe Opet'in şampiyonluğa ulaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Ali Koç, “Eczacıbaşı ve VakıfBank gibi Avrupa'nın en güçlü takımlarını yenerek kupayı almak çok güzel. Doğru yoldayız. Ne yazık ki futbolda şampiyonluk gelmeyince bu başarıların değeri ve kıymeti, olması gerektiği kadar olmuyor. Bakarsınız futbolda da bir şeyler olur. Dünya çapında bir teknik direktör. Dünya Kupası öncesi oynadığımız futbol. Her şey bizim lehimize idi” şeklinde konuştu.

Hakem hataları ile ilgili belgesel hazırladıklarını belirten Koç şöyle devam etti: “Dünya Kupası sonrası sıkıntı yaşadık. Büyük maçlardaki sıkıntı. 3-4 tane alt sıradaki takımlara kendi sahamızda puan kaybetmemiz. Şu an elimizdeki hedef Türkiye Kupası ama ligde de her şey bitmiş değil. Bu ülkede kritik, çok konuşulan hatalar, çoğunlukla bir takımın lehine diğer takımın aleyhine oluyor. Aleyhine olan takım her zaman biz oluyoruz. Lehine olan takım da malum.”

“HER ZAMAN KAZANILMAZ!”

“Zaman içinde bunun kırılması lazım. Zayıfladılar ama şunu söylemek istiyorum. Futbolda da başarı gelecektir. Bu böyle gitmez. Bu şans hep böyle gitmeyecek, bir yerde dönecek. Bakarsınız bu sene döner. İnşallah bu (voleyboldaki) kupa diğer kupaların habercisi olur. Fenerbahçe gerçekten bir spor kulübü, her alanda tepeye oynuyoruz. Her zaman tepeye oynadığınızda her zaman kazanamıyorsunuz. Sevinci olduğu kadar üzüntüsü de olabiliyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.”

BAKANLIĞA ÇAĞRI

Ali Koç, salon sporlarındaki duruma değinirken “Bu ülkede sporun kalkınmasına 3 büyük kulüp hizmet etti. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye sporu geliştirme görevi verilmiş. Ama yarıştığımız takımlara bakın. Onların bütçesiyle bizim bütçemiz. Biz destek beklerken çok daha güçlü mali imkânları olan kamu bankaları ve şirketlerle yarışmak zorunda kalıyoruz. Spor bakanlığımızın doğru mu yanlış mı yapıyoruz diye bakması lazım. Bir bankanın, havayolunun parasını harcamak kolay. Biz bırakın primleri, maaşları nasıl vereceğiz diye düşünüyoruz” dedi.

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