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Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef Maçına Tribünlerin Boşaltılması İçin Ara Verildi

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Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef Maçına Tribünlerin Boşaltılması İçin Ara Verildi
Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef Maçına Tribünlerin Boşaltılması İçin Ara Verildi

Kupanın yarı finalinde, Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşma, iki takım taraftarlarının yaptığı kötü tezahürat ve çıkardıkları saha olayları nedeniyle sık sık durdu.

Maçın hakemlerinin uyarılarının ardından devam eden karşılaşma, 29. dakikada taraftarlar tarafından atılan patlayıcı maddenin ardından tekrar durdu.

Tribünlerin boşaltılmasına karar verildikten sonra basketbolcular ve hakem heyeti soyunma odasına gitti.

Taraftarların salonu terk etmesinin ardından müsabaka kaldığı yerden devam edecek.

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