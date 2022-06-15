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Fenerbahçe, Bruma'nın kiralık transferi için PSV Eindhoven'la anlaştı

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Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Armindo Tue Na Bangna'yı (Bruma) kiralık olarak kadrosuna katmak için Hollanda ekibi PSV Eindhoven'la anlaşmaya vardığını duyurdu.
Fenerbahçe, Bruma'nın kiralık transferi için PSV Eindhoven'la anlaştı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Armindo Tue Na Bangna'nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'a 2013 yılında 10 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Bruma, 3 sezon sarı-kırmızılı formayı giydi. Bruma, İspanya'da Real Sociedad'da kiralık oynadıktan sonra 2017'de Galatasaray'dan Almanya takımı Leipzig'e bonuslar hariç 12.5 milyon avro'ya transfer oldu.

PSV Eindhoven'a 2019 yılında 15 milyon avroya transfer olan Bruma, 2020-2021'i Olympiakos'ta kiralık geçirdi. Geçen sezon PSV Eindhoven'da 46 resmi maçta 15 kez ilk 11'de oynayan Portekizli kanat oyuncusu, 10 gole imza attı.

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