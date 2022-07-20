Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında tur için avantaj arıyor

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe , UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Gruplara kalma mücadelesinde büyük önem taşıyan bu karşılaşmadan rövanş için avantajlı bir skorla ayrılmak isteyen temsilcimiz, tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus ve yenilenmiş kadrosuyla ilk resmi maçına çıkacak.

Uzun yıllar Türkiye’de de görev yapmış, Avrupa futbolunun önemli isimlerinden Mircea Lucescu’nun çalıştırdığı Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasındaki nefes kesen eşleşmenin ilk maçında Sarı Lacivertliler'de tek hedef rövanş öncesi avantajı kapmak.

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı bu akşam oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak. İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg'in yöneteceği 90 dakika beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar anbean haberimizde ve fanatik.com.tr'de olacak.

Dinamo Kiev-Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Dinamo Kiev: Bushchan, Karavayev, Dubinchak, Zabarnyi, Tymchyk, Sydorchuk, Shaparenko, Tsyhankov, Harmash, Verbic, Supryaha

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar, Szalai, Ferdi, İsmail, Lincoln, Zajc, İrfan Can, Bruma, Valencia

Rövanş ne zaman?

Çift maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turda rövanş 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Jorge Jesus, sezonun ilk resmi sınavını verecek

Fenerbahçe'ye, özlediği Süper Lig şampiyonluğu ve Devler Ligi'nde gruplara kalma hedefini gerçekleştirmek için gelen teknik direktör Jorge Jesus, sezonun ilk resmi sınavını bu akşam verecek. Jesus, Sarı-Lacivertliler'le birlikte Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme ilk maçında, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşacak. Kiev temsilcisi karşısında tüm hazırlıklarını yapan Jesus, "İyi başlamak ve iyi devam etmek çok önemli. Rakibimiz, Avrupa'da deneyimli bir isim. Her ne kadar zor bir dönem geçirseler de en az bizim kadar kazanmak isteyecekler. Artık hedefe kilitlenme zamanı. İyi bir oyun ve skorla hedefimiz, 27 Temmuz'da evimizdeki rövanşa avantajlı gitmek olacak" yorumunu yaptı.

Pelkas'ın yerine Tisserand

Portekizli hoca, ilk maçtan 24 saat önce herhangi bir sakatlık durumunda maksimum 2 oyuncu değiştirme hakkını 1 isimden yana kullandı. Listede yer alan ama hafif sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ile Mergim Berisha, Polonya'daki mücadelenin kadrosuna alınmadı. UEFA'ya bildirilen son listede Jesus, stoperde Szalai ve Serdar Aziz'in kalması sebebiyle, Dimitris Pelkas’ın yerine Marcel Tisserand’ı kadroya yazdırdı. Ayrıca listede yer bulamayan Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Mauricio Lemos, Max Meyer, Mbwana Samatta ve Steven Caulker da Polonya'ya götürülmedi.

Miejski Stadı ev sahipliği yapacak

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile Fenerbahçe'nin ilk karşılaşmasına, Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı ev sahipliği yapacak. 18 bin kişilik stadı, ülkede LKS Lodz Kulübü kullanıyor. Ukrayna Milli Takımı'nın, geçtiğimiz haziran ayı içerisindeki Uluslar Ligi mücadelesine de ev sahipliği yapan Miejski'deki maç öncesi konuşan Ukrayna ekibinin kaptanı Oleksandr Syrota, Polonya’da yaşayan Ukraynalılar'ın tribünlerden kendilerine tam destek vereceklerini söyledi.

Avrupa Kupaları'ndaki 241. mücadele

Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşılaşmasıyla birlikte Avrupa Kupaları'ndaki 241. mücadelesine çıkacak. Geride kalan 240 maçta 87 galibiyet, 51 beraberlik, 102 mağlubiyet alan temsilcimiz, 301 gol atıp, 354 gol yedi. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 33. maçını oynayacak Sarı Lacivertliler, 32 karşılaşmada 12 galibiyet ile 10'ar beraberlik ve yenilgi yaşarken; rakip fileleri 47 kez havalandırıp, kalesinde 37 gol gördü.