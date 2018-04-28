Fenerbahçe Farklı Kazandı ve...

Kasımpaşa - Fenerbahçe maç özeti HTSPOR ARENA'da... Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray ile Beşiktaş'ın yapacağı derbiyi beklemeye geçti! İşte Kasımpaşa - Fenerbahçe maç özeti...

Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçında Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi ağırladı. Konuk ekip sahadan 4-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe 63 puanla ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Kasımpaşa ise 40 puanla 9. sırada kaldı.

Maçın 31. dakikasında Josef de Souza, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi: Sol kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Hasan Ali Kaldırım, ceza sahası içine girip pasını altıpas içindeki Josef De Souza'ya gönderdi. Topa koşan Josef De Souza bekletemeden kaleye vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

52. dakikada Kasımpaşalı İlhan Depe'nin vuruşunda Skrtel'e çarpan top ağlarla buluştu, maça eşitlik geldi: Sağ kanattan gelişen atakta Strahil Popov kısa pasını ceza sahası yayı içindeki Bernard Mensah'a gönderdi. Bernard Mensah kaleye şutunu çekmek istedi ancak bu pas oldu. Bu topla buluşan İlhan Depe altıpasın sol çaprazından kaleye şutunu çekti. Bu topun kaleye gitmesini engelleyen Martin Skrtel dokunuşunu yaptı ve topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

Sarı-lacivertlilerde Şener Özbayraklı, 64'te tekrar Kanarya'ya üstünlüğü sağladı: Ceza sahası yayı önüne kadar topla ilerleyen Giuliano'nun kısa pasını ceza sahası içine hareketlenen Şener Özbayraklı kontrol etti. Ceza sahası içi sağ çaprazda şutunu çekti ancak bu top Olivier Veigneau'dan geri döndü. Fransız oyuncu yerde kaldı. Dönen topla buluşan Şener Özbayraklı tekrar şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu.

Kanarya'nın 3. golü 74'te Valbuena'dan geldi: Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Giuliano ceza sahası içinde korner çizgisine inip pasını altıpas içine gönderdi. Altıpas içinde bu topa Mathieu Valbuena yaptığı vuruşla skoru 3-1'e getirdi. Golün ardından Kasımpaşalı futbolcular, Giuliano'nun topu dışarıdan çevirdiği yönünde itirazlarda bulundu.

Vincent Janssen, 90+4'te attığı golle sonucu belirledi: Maçın sonucunu belirleyen gol Vincent Janssen'den geldi: Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Mathieu Valbuena kısa pasını ceza sahası içine gönderdi. Kenneth Omeruo'dan seken topu takip eden Vincent Janssen kaleye şutunu çekti, golü attı. Fenerbahçe, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe 63 puanla ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Kasımpaşa ise 40 puanla 9. sırada kaldı.

KASIMPAŞA: 1 - FENERBAHÇE: 4

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

KASIMPAŞA: Eray Birniçan, Popov, Veysel Sarı, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Mensah (Dk. 78 Etoundi), İlhan Depe (Dk. 77 Eduok), Trezeguet, Diagne

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Alper Potuk (Dk. 62 Valbuena), Chahechouhe (Dk. 62 Janssen), Giuliano, Soldado (Dk. 81 Mehmet Ekici)

GOLLER: Dk. 31 De Souza, Dk. 64 Şener Özbayraklı, Dk. 74 Valbuena, Dk. 90+4 Janssen (Fenerbahçe), Dk. 52 Skrtel (Kendi kalesine) (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Dk. 60 Alper Potuk (Fenerbahçe), Dk. 74 Eray Birniçan (Kasımpaşa)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

17. dakikada sağ kanattan Mensah'ın sert ortasına ön direkte iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

18. dakikada karambolde topu ceza yayı solunda önünde bulan Chahechouhe'nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

27. dakikada Popov'un sağ kanattan ortasına ön direkte Pavelka'nın kafa vuruşunda top arka direğe paralel dışarı gitti.

31. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Aatıf'ın ara pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Hasan Ali Kaldırım'ın bekletmeden ortasında, altıpasta müsait durumda bulunan De Souza'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

35. dakikada sağ kanattan rakiplerinden sıyrılarak ilerleyen Alper Potuk'un sert ortasında kale sahasında bulunan Soldado meşin yuvarlağa dokunamadı.

45+1. dakikada ön alanda rakibinden presle topu kapan De Souza, topu Chahechouhe'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza yayı içinden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. Pozisyonun devamında Alper Potuk'un yerden ortasında kaleci Eray'ın ayaklarıyla çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

52. dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. Trezeguet'in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Pavelka, topu müsait durumda bulunan Mensah'a çıkardı. Bu oyuncunun ıska geçtiği top sol çaprazda İlhan Depe'nin önünde kaldı. İlhan'ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak Fenerbahçe savunmasında Skrtel'in ayağından ağlarla buluştu: 1-1.

61. dakikada Şener Özbayraklı'nın sağ kanattan ortasında arka direkte müsait durumda bulunan Soldado'nun kafa vuruşunda, kaleci Eray meşin yuvarlağı kornere çeldi.

64. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Giuliano'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Şener Özbayraklı'nın ortasında Veigneau'ya çarpan top ceza sahası içinde yeniden Şener'in önünde kaldı. Bu oyuncunun dar açıdan sert vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

74. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Şener Özbayraklı, topu ceza sahasına koşu yapan Giuliano'nun önüne bıraktı. Bu oyuncunun çizgi üzerinden içeriye çevirdiği topa Valbuena'nın altıpas içinden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-3.

85. dakikada Popov'un sağ taraftan sol ayağıyla ortasında, arka direkte iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda kaleci Volkan Demirel topu kornere çeldi.

88. dakikada Mehmet Topal'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mehmet Ekici'nin yerden sert vuruşunda, kaleci Eray meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+4. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e yükseltti. Valbuena sağ kanattan taşıdığı topu ceza sahası içinde bulunan Janssen'e çıkardı. Bu oyuncunun kontrol ettikten sonra yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-1 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, ligde geçen hafta oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre takımda tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor karşısında ilk 11'de görev verdiği Nabil Dirar'ın sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa karşısında Alper Potuk'u sahaya sürdü. Kalede Volkan Demirel'i görevlendiren Kocaman, savunma hattını Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'dan kurdu. Orta sahada Mehmet Topal-Josef de Souza ikilisini bozmayan Kocaman, kanatlarda Aatıf Chahechouhe ve Alper Potuk'u görevlendirdi. Fenerbahçe'nin hücum hattında ise son haftalarda olduğu gibi yine Giuliano ve Roberto Soldado forma giydi.

DIRAR KADROYA ALINMADI

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, Kasımpaşa karşısında 21 kişilik kadroya alınmadı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın vazgeçilmezleri arasında bulunan Dirar, geçirdiği adale sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa deplasmanına getirilmedi.

ALPER 2 HAFTA SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Alper Potuk, ligde 2 hafta sonra ilk 11'de görevlendirildi. Sarı-lacivertlilerin geçen hafta ligde karşılaştığı Antalyaspor maçında yedek soyunan ve sonradan oyuna dahil olan Alper, 29. haftada Demir Grup Sivasspor karşısında ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer almamıştı. Alper, son olarak Fenerbahçe'nin 28. haftada sahasında Osmanlıspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk 11'de forma giymişti.

ISLA KADROYA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Mauricio Isla, ligde 2 hafta sonra 21 kişilik kadroya alındı. Yabancı kontenjanı nedeniyle son 2 haftada Kocaman tarafından kadroya alınmayan tecrübeli futbolcu, Dirar'ın sakatlığı nedeniyle 21 kişilik kadroya girdi. Yabancı kontenjanı nedeniyle kadro dışında kalan oyuncu ise yine Eljif Elmas oldu.

BEŞİKTAŞ VE ŞENOL GÜNEŞ'E TEPKİ

Fenerbahçe taraftarları, karşılaşma öncesinde Beşiktaş ve teknik direktörü Şenol Güneş aleyhinde uzun süre tezahüratta bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarıda kalan maçta yaşanan olaylar nedeniyle Beşiktaş ve teknik direktörü Şenol Güneş'e, 30. haftadaki Antalyaspor maçında da yoğun tepki göstermişti. Fenerbahçeli taraftarlar bu karşılaşmada da tepkilerini sürdürdü.

PAŞA'DA DEĞİŞİKLİK YOK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, takımını 30. haftadaki Atiker Konyaspor maçının ilk 11'i ile sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe karşısında, ligde geçen hafta deplasmanda oynadıkları ve 2-0 mağlup oldukları kadroyu bozmadı. Kemal Özdeş Fenerbahçe karşısında, kalede Eray Birniçan'ı, savunma hattında ise Strahil Popov, Kenneth Omeruo, Veysel Sarı ve Olivier Veigneau dörtlüsünü görevlendirdi. Orta sahayı Loret Sadiku, David Pavelka ve Bernard Mensah üçlüsüyle kuran Özdeş, kanatlarda Trezeguet ve İlhan Depe'ye şans verdi. Özdeş tek santrfor olarak Mbaye Diagne'yi görevlendirdi.