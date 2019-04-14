Fenerbahçe Galatasaray derbisi berabere sona erdi

89.dk: Maçın sonuna en az 7 dakika ilave edildi.
81.dk: Oyuncu Değişikliği. Fenerbahçe'de Valbuena yerini İsmail Köybaşı'nda bıraktı.
GOL! Fenerbahçe 1-1 Galatasaray
71.dk: Fenerbahçe, Elif Elmas ile beraberliği yakalıyor.
GOL! Fenerbahçe 0-1 Galatasaray
66.dk: Galatasaray, Onyekuru ile maçta 1-0 öne geçiyor.
45.dk: Kadıköy'de dev derbide ikinci yarı başladı!
İLK YARI SONA ERDİ
Fenerbahçe: 0 Galatasaray: 0
Kırmızı kart. Fenerbahçe 10 kişi kaldı!
45.dk: Ali Palabıyık, VAR incelemesinden sonrası Hasan Ali Kaldırım'a direkt kırmızı kart gösterdi. Fenerbahçe 10 kişi kaldı.
35.dk: Hava topu mücadelesinde Linnes'in yüzüne karşı kolunu kullanan Moses sarı kart gördü.
18.dk: Belhanda, Soldado'ya arkadan yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.
10.dk: Maçta ilk 10 dakika golsüz eşitlikle geçildi. Henüz net bir pozisyon yok.
1.dk: Maç başladı. İki takıma da başarılar.
MAÇIN İLK 11'LERİ
FENERBAHÇE'NİN 11'İ
Fenerbahçe'nin 11'i: Harun, Dirar, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Eljif, Valbuena, Moses, Soldado.
GALATASARAY'IN 11'İ
Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Mariano, Donk, Semih, Linnes, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne
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