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Fenerbahçe Galatasaray derbisi berabere sona erdi

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Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Kadıköy'deki nefes kesen derbi 1-1 berabere sona erdi
Fenerbahçe Galatasaray derbisi berabere sona erdi

89.dk: Maçın sonuna en az 7 dakika ilave edildi.

81.dk: Oyuncu Değişikliği. Fenerbahçe'de Valbuena yerini İsmail Köybaşı'nda bıraktı.

GOL! Fenerbahçe 1-1 Galatasaray 

71.dk: Fenerbahçe, Elif Elmas ile beraberliği yakalıyor.

GOL! Fenerbahçe 0-1 Galatasaray

66.dk: Galatasaray, Onyekuru ile maçta 1-0 öne geçiyor.

45.dk: Kadıköy'de dev derbide ikinci yarı başladı!

İLK YARI SONA ERDİ

Fenerbahçe: 0 Galatasaray: 0

Kırmızı kart. Fenerbahçe 10 kişi kaldı!

45.dk: Ali Palabıyık, VAR incelemesinden sonrası Hasan Ali Kaldırım'a direkt kırmızı kart gösterdi. Fenerbahçe 10 kişi kaldı.

35.dk: Hava topu mücadelesinde Linnes'in yüzüne karşı kolunu kullanan Moses sarı kart gördü.

18.dk: Belhanda, Soldado'ya arkadan yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

10.dk: Maçta ilk 10 dakika golsüz eşitlikle geçildi. Henüz net bir pozisyon yok.

 

1.dk: Maç başladı. İki takıma da başarılar.

MAÇIN İLK 11'LERİ

FENERBAHÇE'NİN 11'İ

Fenerbahçe'nin 11'i: Harun, Dirar, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Eljif, Valbuena, Moses, Soldado.

GALATASARAY'IN 11'İ

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Mariano, Donk, Semih, Linnes, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne

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