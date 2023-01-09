Fenerbahçe Galatasaray derbisinde dev gelir

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı derbi maçta seyirci hasılatı ve ürün satışında önemli bir gelir elde etti.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi sonrası kasasına önemli bir miktar para koydu. 47 bin 834 kapasiteli Ülker Stadı'nın tribünleri tamamen doldu.

Sarı-lacivertli taraftarlar stadın altındaki iki Fenerium mağazasına akın ederken, çok sayıda ürün alıp takımlarına destek oldu. Sarı-lacivertli kulüp hasılat ve ürün satışından 25 milyon TL'ye yakın gelir elde etti. Derbi, stat çevresindeki tüm restoran ve kafelerin de yüzünü güldürdü.

Türk futbolunun en büyük derbisi, yayıncı kuruluş beIN Sports aracılığıyla 4 kıtada canlı yayınlandı. Romanya'dan 3, Hollanda'dan 1 olmak üzere 4'ü yabancı; 222 muhabir, yazar ve foto muhabiri derbi için akreditasyon yaptırdı.

JORGE JESUS İSTEMEDİ KOREOGRAFİ DEĞİŞTİ

Öte yandan Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray derbisi öncesi tribünlerde farklı koreografiler yaptı.

Okul açıkta, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un fotoğrafının bulunduğu gösteri; Portekizli hoca “Oyuncuların konsantrasyonları bozulur” gerekçesiyle istemeyince, iptal edildi. Bunun yerine “Our city, our rules” (Bizim şehrimiz, bizim kurallarımız) “İki kıta, yedi tepe; en büyük Fenerbahçe” yazılı koreografi gerçekleştirildi. Maraton tribününde de “Çubuklu ruhuyla” yazısı ile Mehmetçik Basri, Lefter ve Can Bartu fotoğrafları açıldı.