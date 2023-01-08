Fenerbahçe Galatasaray derbisinde farklı galibiyet

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında oynanan dev derbide ikinci sıradaki Fenerbahçe, sahasında lider Galatasaray’ı konuk etti. Ülker Stadyumu’nda oynanan dev derbiyi 3-0 kazanan Galatasaray, liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi kaydetti. Fenerbahçe’de 86. dakikada kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci, oyun dışı kaldı. Galatasaray’ın ağlara giden iki topu ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Ligde üst üste 7. galibiyetini alan lider Galatasaray, puanını 39’a yükseltirken, Fenerbahçe 35 puanda kaldı.

DERBİ KAPALI GİŞE

Fenerbahçeli taraftarlar, derbide koltukların tamamını doldurdu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray derbisine yoğun ilgi gösterirken, 47 bin 834 kapasiteli Ülker Stadı’nın tribünleri tamamen doldu.

Derbiye Galatasaray taraftarı alınmazken, sarı-lacivertli kulübün yönetimi misafir takım tribününü de kendi taraftarları için açtı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşma için yoğun güvenlik önlemi alındı. Mücadelenin başlamasından 4 saat önce stat çevresindeki taraftarlar polis tarafından oluşturulan kontrol noktalarının dışına çıkartıldı.

Stat çevresi tamamen boşaltılırken, taraftarlar kontrol noktalarında üst aramaları yapıldıktan sonra stat çevresine alındı. Derbi için çok sayıda polis görev yaptı. Stat kapıları saat 16.00’dan itibaren açıldı ve taraftarlar tribünlerdeki yerlerini almaya başladı.

Öte yandan Romanya’dan 3, Hollanda’dan 1 olmak üzere 4’ü yabancı 222 muhabir, yazar ve foto muhabiri derbi için akreditasyon yaptırdı.