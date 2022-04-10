Fenerbahçe-Galatasaray maçı muhtemel 11’ler!

Fenerbahçe-Galatasaray maçı bu akşam nefesleri kesecek. Bu akşam kozlarını paylaşacak iki ekipten kazanan taraf Fenerbahçe olursa ligde ikinci sıraya çıkacak. Ligde hiçbir iddiası kalmayan konuk ekip Galatasaray ise, 3 puanla moral arıyor.

Süper Lig'de bu akşam derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe, saat 20.30'da Ülker Stadı'nda ezeli rakibini ağırlıyor.

Sarı-lacivertliler, 2016-17 sezonunda 2-0 mağlup ettikten sonra son 4 sezondur yenemediği Cimbom'u bu kez devirip ikinci sıraya yükselmeyi hedefliyor. Kâbus gibi bir sezon geçiren ancak son 6 maçta 4 galibiyetle biraz olsun ferahlayan sarı-kırmızılılar ise iç sahada kaybettiği rakibini bu kez yenip moral bulmanın peşinde.

Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Kim, Novak, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun.

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Cicaldau, Babel, Gomis.

FENERBAHÇE’DEN 19 PUAN

Fenerbahçe inişli çıkışlı bir grafik çizdiği bu sezon son 7 haftada 6 galibiyet ve 1 beraberlikle 19 puan topladı ve ikincilik için oldukça iddialı duruma geldi.

GALATASARAY 1967 GÜNDÜR…

Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda 1967 gündür kaybetmiyor. Cimbom, sarı-laciverlilerin sahasındaki son iki maçını da kazandı.