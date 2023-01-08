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Fenerbahçe-Galatasaray maçı VAR hakemi belli oldu

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Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbinin VAR ve AVAR hakemleri belli oldu.
Fenerbahçe-Galatasaray maçı VAR hakemi belli oldu

Süper Lig 18. haftasında bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray maçının VAR ve AVAR hakemleri açıklandı.

Kadıköy’de saat 19.00’da başlayacak kritik derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetirken, Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Özay yapacak. Süper Lig’de zirve yarışında kritik bir öneme sahip olan maçın VAR hakemi ise, Alper Ulusoy oldu. AVAR’da Serkan Tokat ve Serkan Ok görev yapacak.

Fenerbahçe-Galatasaray maçının dördüncü hakemi ise, Abdülkadir Bitigen.

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