Fenerbahçe-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri ve tüm detayları…

Cumhuriyetin 100. yılının ilk derbisinden beklentimiz güzel futbol. Fenerbahçe-Galatasaray arasındaki bir asrı aşan mücadelenin yenisi bugün Kadıköy'de. Liderlik için yapılacak düellonun ezeli rakiplere ve Türk futboluna yakışması dileğiyle...

Süper Lig'de sonucu merakla beklenen derbi geldi çattı. Fenerbahçe ve Galatasaray kozlarını Ülker Stadı'nda paylaşacak. VAR kayıtları, hakem tartışmaları, demeç savaşları, sahadaki kör dövüşü… Cumhuriyetin 100. yılındaki ilk derbi olacak bu ve beklentimiz, tüm polemiklerden uzak, güzel futboluyla konuşulacak bir şov izlemek. Maçın detayına gelirsek…

İlk iki sırada yer alan ve birbirinden bir puanla ayrılan iki ezeli rakibin mücadelesi zirveye yeni bir çehre kazandırabilir. Ligin en golcü takımı sarı-lacivertliler evinde bu sezonun en çok puan toplayan takımı; 9 maçta 7 galibiyet ve 22 puan… En az gol yiyen iki takımdan biri olan sarı-kırmızılılar ise deplasman kralı: 9 maçta 6 galibiyet ve 20 puan… Fenerbahçe'nin iki, Galatasaray'ın altı maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Ev sahibinde Crespo ve Ferdi; misafir ekipte Abdülkerim, Kerem, Barış Alper ve Mertens ceza sınırında.

FENERBAHÇE ÖNDE

114 yıllık rekabette 396. maç oynanacak; Fenerbahçe'nin 148, Galatasaray'ın 125 galibiyeti bulunuyor. Gollerde de üstünlük sarı-lacivertlilerde: 540'a, 490… Son 10 maçta ise iki takımın da ikişer galibiyeti bulunuyor.

SON KARAR VALENCIA

Jorge Jesus, Galatasaray derbisine dörtlü savunma ve Enner Valencia- Joshua King çift forvetiyle çıkacak. Jesus, bu sezon ezeli rakiplerine karşı kazanamadı. Fenerbahçe, Portekizlinin idaresinde Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı, Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Takımda Joao Pedro sakat, Peres'in durumu şüpheli

BERKAN VE GOMIS SAHADA

Okan Buruk, Fenerbahçe'ye karşı hocalık kariyerinin ilk galibiyetini arıyor; Cimbom onun yönetiminde Trabzonspor ile 0-0 berabere kalırken Beşiktaş'ı 2-1 yenmişti. Buruk derbiye orta alanda Berkan, forvette Gomis ile çıkacak. Icardi hamle oyuncusu olacak. Kazımcan, Emre Taşdemir ve Ross forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ