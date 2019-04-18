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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a "çirkin tezahürat" nedeniyle para ve tribün blokesi cezası

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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlardan dolayı Fenerbahçe'ye 150 bin TL para cezası ve tribün blokesi, Galatasaray'a ise 45 bin TL para cezası ve tribün blokesi cezası verdi.
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a "çirkin tezahürat" nedeniyle para ve tribün blokesi cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçen Pazar günü oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlardan dolayı Fenerbahçe'ye 150 bin TL para cezası ve tribün blokesi, Galatasaray'a ise 45 bin TL para cezası ve tribün blokesi cezası verdi.

Fenerbahçe ayrıca saha olayları nedeniyle 20 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 35 bin TL ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle de 10 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.

Beşiktaş ise Medipol Başakşehir maçındaki çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle 150 bin TL para cezası ve tribün blokesi cezası aldı.

12 Nisan'da oynanan Bursaspor- Trabzonspor maçında Bursaspor taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150 bin TL para cezası aldı.

Trabzonspor da, Bursaspor müsabakasında merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 35 bin TL para cezası aldı.

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