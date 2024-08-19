AA'ya göre suç duyurusunun ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, Koç'u saha kenarında yürüdüğü sırada iterek düşüren Fatih Özkan'ı gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, ev hapsiyle cezalandırıldı.

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, "Göztepe'nin her türlü hakkını koruyacağız. Göztepe tarafından bir hata yapıldıysa özür dileriz ama Göztepe'nin her türlü hakkı korunacak" dedi.

Sepil, maç sırasındaki olaylarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, yaşananları inceleyeceklerini ve tam olarak anlamaya çalışacaklarını belirtti:

"Yarın bakacağız, olaylar nasıl gelişti, futbol kuralları içinde yapılanlar doğru mudur? Hepsini inceleyeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Cumartesi akşamı oynanan maç, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'yi öne geçiren gol takım kaptanı Edin Dzeko tarafından kaydedilirken, yeni transfer Yusuf en-Nesyri ilk yarının uzatma dakikalarında takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

İkinci yarı baskılı bir oyun oynayan Göztepe, Koray Günter ile skoru 2-1'e getirdi. Romulo Cardoso ise 90+5'inci dakikada 2-2'lik beraberliği yakalayan golü attı.

Maç bu skorla tamamlandı.