İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ikinci yarısında, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, deplasman tribününe alınmayan bazı Fenerbahçeli taraftarlar olduğu gerekçesiyle tribüne yürüdü.

Bu sırada üzerine yabancı maddeler atılan Koç tribününden ayrılıp saha kenarında yürüdüğü sırada aldığı bir darbeyle yere düştü. Daha sonra yerden kalkan Koç, korumaları eşliğinde sahadan çıkarıldı.

Olaylar sırasında oyun bir süreliğine durdu.

Konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan Fenerbahçe Spor Kulübü, Koç'un Göztepe akreditasyon kartına sahip bir kişi tarafından itildiğini, bu kişi ve ihmali olan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtti.

Açıklamada, "Ayrıca ilgili maçın öncesi, sırası ve sonrasında taraftarımıza yaşatılanlara dair de gereken tüm adımları atacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

'2-0 öndeyiz; niye provoke edelim?'

Göztepe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada ise Ali Koç'un saha kenarından yürüyerek İzmirli taraftarları provoke ettiği savunuldu.

"Bu tür bir eylemin, Fenerbahçe’nin veya herhangi bir kulübün stadında gerçekleşmesi halinde doğuracağı olası sonuçları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" ifadelerinin yer aldığı açıklamada hukuki adımların atılacağı belirtildi.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan da Fenerbahçe TV'de yaptığı açıklamada, "Zaten 2-0 öndeyiz. Bizim ne amacımız olabilir? Niye provoke edelim? 2-0 önde olan bir takımın başkanı neden çıksın, ne yapsaydık; oradan uçsa mıydık?" diye sordu.

Fenerbahçe taraftarlarının olduğu deplasman tribinüne saha kenarından geçmek zorunda olduklarını dile getiren Kızılhan, "10 Yönetim Kurulu olarak oradayız. Galeyana getirmek istesek hepimiz niye gitmedik? 10 kişi-5 kişi niye gitmedik? Üç yöneticimizde üst tarafta sıkıntı yaşayan taraftarlarımıza destek olmak için üst taraftan gittiler" diye konuştu.

Kızılhan, Fenerbahçe Yöneticisi Alper Alpoğlu'nun biber gazına maruz kaldığını da sözlerine ekledi.