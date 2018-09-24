Fenerbahçe için Mesut Özil iddiası

İngiltere'den Fenerbahçe için yeni transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

Sezon başında Jack Wilshere ile ilgilenen ancak oyunucuyu Premier Lig ekibi West Ham United'a kaptıran Fenerbahçe için son iddia Sky Sports'tan geldi.

Sky Sports yorumcularından Charlie Nicholas, Arsenal'ın yıldız futbolcuyu ocak ayında elden çıkarabileceğini ileri sürerek, "Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e ilgisi devam ediyor. Ancak transferin parasal durumunu nasıl halledecekler bilmiyorum" dedi.

Kariyerine Almanya'da başlayan Türk asıllı oyuncu, Werder Bremen'de ve almanya milli takımında gösterdiği başarı sonrasında İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu. Madrid'de geçirdiği 3 sezonun ardından 40 milyon euroya Arsenal'e transfer olan yıldız oyuncu gerden kalan 6 sezonda 203 maçta 40 gol 71 asistlik bir performans sergiledi.

Sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan oyuncunun güncel piyasa değeri 45 milyon euro.