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Fenerbahçe internet sitesi, TV, radyo ve sosyal medya hesaplarını kararttı

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Fenerbahçe Spor Kulübü, 2015'te Trabzon-Rize yolunda takım otobüsüne yapılan saldırının yıl dönümünde tepkisini 'karartma' yöntemiyle gösterdi. Kulübün internet sitesine, televizyon ile radyo kanallarına, sosyal medya hesaplarına ulaşım sağlanamıyor.
Fenerbahçe internet sitesi, TV, radyo ve sosyal medya hesaplarını kararttı

Habertürk'ten Alper Uruş'un haberine göre, Fenerbahçeliler bu sabah kulüpleri ve birçok farklı branştaki sportif faaliyetlerle ilgili haberlere bakmak istediğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Bu şaşkınlığın nedeni, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün televizyonunun, internet sitesinin, Fenerium mağazalarına ait internet adresinin, Fenerbahçe radyosunun ve sosyal medya hesaplarının hepsinin kapalı olmasıydı.

SİLAHLI SALDIRININ YIL DÖNÜMÜ

2014-2015 sezonunun 26. haftasında Rize'de oynanan deplasman maçının ardından Fenerbahçe kafilesi, Trabzon havalimanına giderken pompalı tüfekle gerçekleştirilen bir saldırıya uğramıştı. Olayda otobüs şoförü ağır yaralanmıştı.

Kulüp bu olayın faillerinin bulunmaması nedeniyle ve saldırının başarılı olması halinde olacakları resmetmek adına 'karartma' yöntemine gitti.

KAMPANYA BUGÜN BAŞLIYOR

Fenerbahçe Başkan Ali Koç'un 'Kurtuluş Savaşı' olarak tanımladığı mali seferberlik kapsamında, kulübü zor durumdan kurtaracak olan kampanya bugün başlıyor. Kulüp sabah saatlerinde 'saldırı başarılı olsaydı böyle olacaktı' mesajı verip, akşam saatlerinde 'yeniden doğuş'u simgeleyen kampanyaya start verecek.

Camiayı ayağa kaldırmak ve Fenerbahçe'ye destek sağlamak amacıyla bugün saat 19:07'de başlayacak olan "1 yılda 1 milyar lira" kampanyası ile birlikte tüm adreslerinin aktif hale getirileceği öğrenildi.

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