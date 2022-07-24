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“Fenerbahçe” isimli deniz kaplumbağası doğal yaşam alanına geri döndürüldü

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“Fenerbahçe” isimli deniz kaplumbağası doğal yaşam alanına geri döndürüldü
“Fenerbahçe” isimli deniz kaplumbağası doğal yaşam alanına geri döndürüldü

Fenerbahçe Başkanı Ali Y. Koç ‘un ismini koyduğu “Fenerbahçe” isimli deniz kaplumbağası doğal yaşam alanına geri döndürüldü.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Başkanımız Sn. Ali Y. Koç’un Kıbrıs ziyareti sırasında, Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezinde ziyaret ettiği ve ismini ‘Fenerbahçe’ koyduğu deniz kaplumbağası bugün doğal yaşam yeri olan mavi sulara kavuşturuldu.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Derneğin minik kaplumbağanın yanında bulunarak özel anlarına şahitlik etmekten büyük bir mutluluk duyduğu kaydedildi.

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