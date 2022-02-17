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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı KKTC’ye geldi

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Türkiye Kadınlar Futbol Liginde başarılı bir performans sergileyerek 2. Sırada bulunan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı KKTC’ye geldi.
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı KKTC’ye geldi

Türkiye Kadınlar Futbol Liginde başarılı bir performans sergileyerek 2. Sırada bulunan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı KKTC’ye geldi.

Ülkemize gelen ve 17 – 24 Şubat tarihleri arasında Acapulco Otelde kamp yapacak olan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımını, Ercan Devlet Havaalanında KKTC Fenerbahçeliler Derneği başkanı Toykan Özdamar ve yönetim kurulu üyeleri çiçeklerle karşıladılar.

Ülkemize gelerek bizleri gururlandıran Kadın Futbol Takımımıza başarılı bir kamp dönemi geçirmelerini temenni ediyoruz.

 

 

KKTC Fenerbahçeliler Derneği

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