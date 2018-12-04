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Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında kural hatası var mı? Maç tekrar edilecek mi?

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Süper Lig'in 14. haftasında oynanan ve 2-2 sonuçlanan Fenerbahçe-Kasımpaşa mücadelesinde çok tartışılan bir pozisyon yaşandı.
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında kural hatası var mı? Maç tekrar edilecek mi?

7. dakikada Kasımpaşa'nın kullandığı penaltının kaçmasının ardından tamamlanan top gol olmuş, hakem Yaşar Kemal Uğurlu VAR incelemesinin ardından endirekt serbest vuruş kararı vermişti. Ancak vuruştan önce Fenerbahçeli oyuncuların da ceza sahası içinde olmaları tartışmaları başlattı. Peki kural ne diyor? Otoritelerin düşünceleri neler?

 

Fenerbahçe-Kasımpaşa mücadelesinin 7. dakikasında yaşanan penaltı pozisyonu maça damgasını vurdu. Mbaye Diagne'nin kullandığı penaltıyı kaleci Harun Tekin çıkardı ancak dönen topu Samuel Eduok tamamladı ve topu filelere gönderdi. 

Pozisyon sonrasında VAR incelemesine giden hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Edouk'un takım arkadaşı atışı kullanmadan önce ceza sahasına giriş yapmasını gerekçesiyle golü iptal ederek oyuna Fenerbahçe'nin endirekt serbest vuruşla başlamasına karar verdi. Ancak görüntülerde Fenerbahçeli futbolcularında vuruştan önce ceza sahası içinde olması 'kural hatası yapıldığı ve maçın tekrar edilmesi gerektiği' tartışmalarını beraberinde getirdi. 

KURAL KİTABI NE DİYOR?

2018-19 Futbol Oyun Kuralları Kitabı'nda pozisyonla ilgili, 

Her iki takımdan da bir oyuncu Oyun Kurallarını ihlal ederse, bir oyuncu daha ciddi bir ihlal gerçekleştirmediği sürece, (örn. Kural dışı yanıltma) penaltı vuruşu tekrarlanır. Eğer kaleci ve vuruşu yapan oyuncu aynı anda bir ihlal yaparsa;

-Eğer vuruş kaçırılır veya kurtarılırsa vuruş tekrarlanır her iki oyuncuya da ihtar verilir.

-Eğer vuruş gol olursa, gol iptal edilir. Vuruşu yapan oyuncuya ihtar verilir ve oyun savunma takımı lehine endirekt serbest vuruş ile tekrar başlatılır.

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"KASIMPAŞALI FUTBOLCU İHLAL YAPTI"

Türkiye gazetesinde yer alan Yaşar Kemal Uğurlu'nun raporunda, "Penaltı sonrasında Kasımpaşalı futbolcunun ceza sahası ihlali yaptığını gördüm. Bu yüzden ihlal yapılan noktadan endirekt serbest vuruş verdim" ifadelerinin yer aldığı belirtiliyor. 

Bu sözler Uğurlu'nun Fenerbahçeli oyuncuları görmediği anlamına da geliyor ve kural hatası iddialarını düşürüyor. 

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