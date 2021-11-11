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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: Pereira'nın arkasındayız

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli futbol takımının teknik direktörü Vitor Pereira'nın arkasında olduklarını söyledi.ni bitirmeye geldi. Hala da doğru yaptığımızı düşünüyorum"
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: Pereira'nın arkasındayız

Ali Koç, FB TV'de katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Son dönemde kötü sonuçlar alan sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Pereira'nın eleştirilerin odak noktası haline gelmesiyle ilgili Başkan Koç, "Rakibin hocası 1 sorgulanırsa Fenerbahçe'nin hocası 5 sorgulanır. Pereira geldiği birinci gün hedef tahtasına kondu. Yabancı hocalara fazla tahammül yok. Pereira buraya para için gelmedi. Yarım kalan hikayesini bitirmeye geldi. Hala da doğru yaptığımızı düşünüyorum. Ben hocanın arkasından iş çevirecek adam değilim. Her zaman B planının olması lazım ama şu an buna ihtiyacımız yok. Galatasaray maçının sonucu ne olursa olsun bu geçerli. O maçı kazanacağız. Olumsuz sonuçlarda radikal değişikliğe gidecek bir şeyler olacağını sanmıyorum. Hocamızın tazminatı yok. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Pereira'nın arkasındayız. Takımımıza ve kendimize inanıyoruz. 3-4 hafta sonra bambaşka noktada olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Yaşanan kötü gidişle ilgili Portekizli teknik adamdan rapor aldıklarını aktaran Koç, "Kriz yönetimi var. Bunu yönetmeniz gerekiyor. Hocamızın ilk günkü inancı aynen devam ediyor. Sadece bir takım arayı açtı. Oyun sistemi tartışılır. Burada birkaç eksiğimiz var. Bunu biliyorduk. 3'lü formasyon Türkiye'de çok tutmuyor. Hocamız, bu oyun sistemiyle ilgili kadroya daha uyabilecek neler yapılabileceğini planladığını söyledi. Görüşeceğiz ve işimize bakacağız. Hocamızın arkasından iş çevirip başka hocalarla görüşmüyoruz. Gazetelerde yazan her şey hurafe. Hocamızdan memnunuz. Sorunların aşılabilecek olgunlukta olduğundan şüphemiz yok. Bu şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.

"Mesut'un artık işine odaklanması lazım"

Ali Koç, son maçlarda fazla forma şansı bulamayan Mesut Özil'in artık işine odaklanması gerektiğini vurgulayarak, yıldız futbolcuya mesaj gönderdi.

Mesut'un daha fazla süre almak istediğinin altını çizen Başkan Koç, şu görüşleri aktardı:

"Sezon başından beri Van Persie olayı yaratılmaya çalışılıyor. Mesut haklı olarak oynamaya aç. Aldığı süreler zaman içinde arttı. İyi bir Mesut'un yarattığı harikaları bizler de biliyoruz. Hocamızın Mesut'a karşı ön yargısı yok. Mesut dünyaya kendisini ispatlamak istiyor. Mesut'u burada herkes çok seviyor. Mesut'un da artık işine odaklanması lazım. Mesut'un ticari işlerini bir yana koyup 'Fenerbahçe için nasıl katkı veririm'e odaklanması gerekiyor. Mesut'tan maksimum şekilde yararlanmalıyız."

Vitor Pereira'nın da Mesut Özil'den en iyi şekilde faydalanması gerektiğine dikkati çeken Ali Koç, "Basında yaratıldığı kadar büyük sorun yok. Mesut oynamadığı için mutsuz. Hoca da 'Tüm oyuncuları nasıl en iyi şekilde kullanabilirim'i gözden geçirmeli. Talihsiz sakatlıklar yaşadık. Hangi takımın 3 kaptanı birden sakat? Burada esas olan Fenerbahçe'dir. Esas olan Fenerbahçe'nin başarısıdır. Bu bilinçle işleri yürütüyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"Takımın şampiyon olmasını istiyorsanız havlu atmayın

Ali Koç, oynadıkları son maçta taraftarların kendisine ve yönetimine yönelik istifa çağrısıyla ilgili şöyle konuştu:

"Herkesin görüşüne saygılıyız. Ancak aynı kanaatte değilim. Geldiğimizden beri hangi şartlarda bu görevi yerine getirmeye çalıştığımızı tarih yazacaktır. Mali konulara hiç girmiyorum. Taraftarlardan kendilerine şunu sormalarını istiyorum; niye Fenerbahçe'de olanlar başka camialarda olmuyor? Eski yöneticiler benzer hareketler içinde olmuyorlar? Fenerbahçeli yorumcuların yaklaşımıyla diğer takım yorumcularının yaklaşımı arasında siyahla beyaz kadar fark var. Bunun irdelenmesi gerekiyor. Başarı yakalanacaksa en önemli unsur taraftardan geçecektir."

Samimi ve yapıcı eleştirilere her zaman açık olduklarını vurgulayan Başkan Koç, şunları kaydetti:

"Görev süremiz belli. Sportif ve spor dışı konularda hedeflerimiz belli. Bunlara ulaşamayacağımıza inandığımız gün bir dakika bile düşünmeden gerekeni yaparız. Taraftar hancıdır geri kalan yolcudur. Gönülden ve samimi eleştiriye boynumuz kıldan ince. Taraftarlarımızda da doğal olarak 7 sezondur yaşananların verdiği mutsuzluğu net bir şekilde anlıyorum. Bu çözüm değil. Bir Fenerbahçe taraftarının kötü giden bir maçta '3' diye bağırması bize yakışmıyor. İstediğiniz kadar kızın ancak eleştiriyi maç sonuna bırakın. Bu benden çok takıma zarar verir. 10 puan kapanmayacak bir fark değil. Bu sezon olmaması için bir neden yok. Bazen tarihiniz, isminiz ve gücünüz sizi şampiyonluğa götürür. Son ana kadar bu yarışın içinde olacağız. Tek endişemiz bu tribün olaylarının devam etmesi ve bunun futbolculara zarar vermesi. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Büyük resmi iyi görün, bu takımın şampiyon olmasını istiyorsanız havlu atmayın. Devre arasında gerekiyorsa her türlü müdahale yapılır. Fenerbahçe yükselişe geçecektir. İnanmaya devam etsinler."

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