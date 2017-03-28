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Fenerbahçe Mario Gomez için kolları sıvadı

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Fenerbahçe Mario Gomez için kolları sıvadı
Sarı lacivertliler Wolfsburg'a transfer olan Mario Gomez'i kadroya katmanın hesaplarını yapıyor

Fenerbahçe gelecek sezona yönelik flaş bir transferin peşinde. Sarı lacivertliler sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Wolfsburg'a transfer olan Mario Gomez'i kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.

Eurosport'un haberine göre, yönetim bu transfer için aracılar kanalıyla Alman golcüye haber gönderdi. Gomez cephesinden henüz net cevap gelmezken, Sarı lacivertliler futbolcunun Almanya'dan ayrılıp Türkiye'ye dönmeye yeşil ışık yakması halinde resmi görüşmelere başlayacak.

Mario Gomez bu sezon Bundesliga'da oynadığı 24 maçta 9 gol attı. Deneyimli futbolcu ligde oynadığı son 3 maçta da fileleri havalandırarak çıkış yakaladı. Mario Gomez önceki sezon Beşiktaş formasıyla attığı 26 golle Spor Toto Süper Lig'in gol kralı olmuştu.

Yeni sezon kadro planlamasına erkenden başlayan Sarı lacivertlilerin listesindeki bir diğer isimse Schalke'li Eric Maxim Chupo-Moting. Kamerunlu futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.

Fenerbahçe eğer 28 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlarsa herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Chupo-Moting bu sezon Bundesliga'da 20 maçta oynayarak 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Kamerun milli takımında da oynayan tecrübeli futbolcu hücum hattının sol tarafında görev yapıyor.

Fenerbahçe yeni sezonda hücum hattının her bölgesine takviye yapabilmek için araştırma ve görüşmelerine önümüzdeki günlerde devam edecek.

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