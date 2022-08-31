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Fenerbahçe, Mergim Berisha'yı Alman ekip Augsburg'a kiraladı

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Fenerbahçe Kulübü, Alman futbolcu Mergim Berisha'nın ülkesinin Augsburg takımına kiralandığını duyurdu.
Fenerbahçe, Mergim Berisha'yı Alman ekip Augsburg'a kiraladı

Fenerbahçe, Alman futbolcu Mergim Berisha'nın ülkesinin Augsburg takımına kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncularından Mergim Berisha, kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar dileriz." denildi.

Geçen sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 31 maça çıkan 24 yaşındaki golcü futbolcu, 7 kez rakip fileleri havalandırdı.

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