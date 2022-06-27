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Fenerbahçe milli takımdan dönen futbolcularla çalıştı

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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlardan dönen Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai, Diego Rossi, Steven Caulker ve Serdar Dursun da katıldı.
Fenerbahçe milli takımdan dönen futbolcularla çalıştı

Söz konusu isimler antrenmanda takımdan ayrı yo-yo (Güç ölçümü) testi gerçekleştirdi.


Milli takımdan dönen Miha Zajc ise sabah antrenmanında yer almadı. Oyuncunun akşam antrenmanında takımla çalışacağı öğrenildi.


Sakatlığı süren Nazım Sangare idmanda yer almazken, Arda Güler bireysel çalıştı.


Toplantının ardından salonda fitness çalışmasıyla başlayan antrenmanda dün evlenen Dimitris Pelkas da izinli olduğu için bulunmadı.


Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

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