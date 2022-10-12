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Fenerbahçe Rodos üzerinden Kıbrıs'a geliyor

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Fenerbahçe Rodos üzerinden Kıbrıs'a geliyor
Fenerbahçe Rodos üzerinden Kıbrıs'a geliyor

Avrupa Ligi'nde perşembe akşamı Kıbrıs'ın AEK Larnaka ekibi ile karşılaşacak Fenerbahçe kafilesi, bugün saat 16.00'da İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan Rodos’a gidecek, kafile, buradan da Lanaka'ya uçacak.

 

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