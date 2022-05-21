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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı

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Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-0 yendi. Ligi 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne 2. öne eleme turundan katılmaya hak kazandı.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı

Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. haftasında Yeni Malatya Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 5-0 kazandı.

SERDAR DURSUN PERDEYİ AÇTI

Süper Lig'de haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor, karşılaşmanın 23. dakikasında Barış Başdaş'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Eksik rakibine karşı oyunun tüm hakimiyetini eline alan Fenerbahçe, 32. dakikada Serdar Dursun ile öne geçti ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

 

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi biletini aldı! Sezonun son maçında Yeni Malatyaspor'u farka boğdular

FENERBAHÇE'YE ŞAMPİYONLAR LİGİ KAPILARI AÇILDI

İkinci yarı sarı-lacivertliler peş peşe bulduğu gollerle farka gitti. Fenerbahçe'de 57. dakikada Serdar Dursun, 75. dakikada İrfan Can Kahveci ve 77. ila 90. dakikada Enner Valencia attığı gollerle skoru 5-0'a getirdi. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'i 2. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılma hakkı kazandı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi biletini aldı! Sezonun son maçında Yeni Malatyaspor'u farka boğdular

 

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