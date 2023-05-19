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Fenerbahçe siftah yaptı! Dört gollü zafer...

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Süper Lig'de bu sezon oynadığı hiçbir derbiyi kazanamayan Fenerbahçe, bu şanssızlığını Trabzonspor maçıyla kırdı. Kadıköy'de rahat bir galibiyet alan Fenerbahçe, dört gollü maçın ardından lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.
Fenerbahçe siftah yaptı! Dört gollü zafer...

Kritik maçta Fenerbahçe, Trabzonspor'u Ülker Stadı'nda ağırladı.  

Mücadelenin 11. dakikasında Michy Batshuayi ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi. 58'de Luan Peres farkı ikiye çıkardı. 71. dakikada Enner Valencia üçüncü golü kaydetti.  

Konuk takımın golünü ise 80'de penaltıdan Trezeguet kaydetti.  

Sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe puanını 71'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Trabzonspor ise 48 puanda kaldı. 

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