Fenerbahçe siftah yaptı! Dört gollü zafer...

Kritik maçta Fenerbahçe, Trabzonspor'u Ülker Stadı'nda ağırladı.
Mücadelenin 11. dakikasında Michy Batshuayi ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi. 58'de Luan Peres farkı ikiye çıkardı. 71. dakikada Enner Valencia üçüncü golü kaydetti.
Konuk takımın golünü ise 80'de penaltıdan Trezeguet kaydetti.
Sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe puanını 71'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Trabzonspor ise 48 puanda kaldı.
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