Fenerbahçe 'Sinyor'unu uğurlada

Fenerbahçe'nin 'Sinyor' lakaplı unutulmaz futbolcusu Can Bartu, Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda düzenlenen törenle uğurlandı. Bartu'nun cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

11 Nisan'ı 12 Nisan'a bağlayan gece hayatını kaybeden efsane futbolcu Can Bartu için Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda tören düzenlendi. Törene futbolcularla birlikte teknik adamlar ve yöneticiler de katıldı.



Bartu'nun cenaze namazı Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılındıktan sonra Karacahmet'e defnedild.

Bartu için düzenlenen törende konuşan Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Bir efsanemizi daha uğurlamak için buradayız. Bizi yalnız bırakmayan, acımızı paylaşan herkes teşekkür ediyorum. Törenimize devletimizi temsilen teşrif eden, iyi bir Fenerbahçeli olan Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ederiz. "

"Vefat haberinin geldiği andan itibaren ulaşan, üzüntüsünü paylaşanlara teşekkür ediyorum. Örnek kişiliği ve asil duruşuyla, lafını esirgemeyen dobra karakteri, sıra dışı hikayeleri ve eşsiz başarılarıyla; her şeyden öteye iyi insalığıyla efsane olmuş, adını altın harflerle tarihe yazdırmış çok büyük bir Fenerbahçeli’yi kaybettik. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun"

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük de Can Bartu'nun sadece Fenerbahçe'nin değil Türk sporunun saygı duyduğu bir isim olduğuna vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Lefterler, Canları ve daha nicelerini seyretme bahtiyarlığına ulaştım. Can Bartu, Türk toplumunda çocuklara ismi verilen sembol biriydi. Benim büyük torunuma da Can ismini verdik. Onun önünde saygı ve sevgiyle eğiliyorum."

Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Volkan Demirel, Can Bartu'yu kaybettikleri için çok üzgün olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Çok büyük bir abimizi kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Can abimizin Türk futbolunda çok özel bir yeri var. Her zaman kalbimizde yaşayacak. Bize emanet ettiği bu formayı her zaman yanımızda taşıyacağız. Çubuklu için yaşayanlar hiçbir zaman ölmez."

Can Bartu'nun kızı Gülfer Arığ tarifsiz bir duygu yaşadıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ailemiz, Fenerbahçe ve Türk sporu için büyük kayıp. Acımıza ortak olan herkese teşekkür ederiz. Ondan bu büyük camiayı dinlemek benim için paha biçilmez bir duygu oldu. Onu anlatmaya burada zaman yetmez. Bıraktığı hatıralar benim için ebedi kalacak. İyi ki Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsanesi benim babam olmuş. Bize başsağlığı dileyen herkese yanımızda oldukları için annem ve kendi adıma teşekkür ediyorum. Yarınki Galatasaray derbisinde Mehmetçik Basri, Lefter, Can gibi layık olun bu taraftara."

Can Bartu'nun eşi Güler Bartu ise konuşmasında şunları söyledi:

"En son köpeğimizin adını 'Top' koyma konusunda tartıştık. Can, 'Ben hayatımı bundan kazandım, köpeğimizin adı Top olacak.' dedi. Dün oğlumuzun babasını kaybettik. Can, bana çok güzel anılar bıraktı. Dün anladım ki çok güzel dostlar ve arkadaşlıklar da bırakmış. Bizi arayarak taziyelerini ileten herkese teşekkür ediyorum."

Yapılan konuşmalar ve okunan duaların ardından Can Bartu'nun naaşı, Fenerbahçeli futbolcular tarafından bulunduğu platformdan alınarak stat dışında cenaze aracına kondu.