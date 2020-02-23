Fenerbahçe siteleri Yanal'ın istifasını sunduğunu açıkladı

Süper Lig’de Galatasaray'ın deplasmanda 21 yıl sonra Fenerbahçe’yi mağlup etmesinin ardından Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal'ın istifa ettiği öne sürüldü.
Süper Lig’in 23. haftasındaki dev derbide Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek 22 Aralık 1999’dan bu yana Kadıköy’deki ilk galibiyetini elde ederken ligdeki galibiyet serisini de 7 maça çıkardı.
Fanatik'in haberine göre; karşılaşmadan sonra büyük bir üzüntü yaşayan sarı-lacivertli taraftarlar, "Ersun Yanal istifa" tezahüratlarında bulundu. Tepkilerin ardından Ersun Yanal'ın istifa ettiği öğrenildi.
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