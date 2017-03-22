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Fenerbahçe son saniyede yıkıldı

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Fenerbahçe son saniyede yıkıldı
Fenerbahçe, Maccabi FOX Tel Aviv’e 79-81’lik skorla mağlup oldu

Euroleague’in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Maccabi FOX Tel Aviv’e 79-81’lik skorla mağlup oldu.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines Euroleague’in 27. haftasında İsrail’in Maccabi FOX takımına son saniye basketiyle 81-79 yenildi. Ülker Sports Arena’da oynanan maçta Fenerbahçe, ilk periyodu 25-15, devreyi de 41-38 önde kapattı. 3. periyodu da 59-56 üstün geçen Sarı lacivertliler, İsrail temsilcisi Maccabi FOX’a Landesberg’in son saniye basketiyle 81-79 mağlup oldu.

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