  • BIST 2.434,02
  • Altın 969.489
  • Dolar 17.3723
  • Euro 17.5386
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKATatar: Türkiye üzerinden AB elektrik sistemine bağlanmak gerekiyor

Fenerbahçe, Tiago Çukur transferini resmen açıkladı

»
Fenerbahçe, İngiltere'nin Watford takımında forma giyen milli futbolcu Tiago Çukur'un transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Fenerbahçe, Tiago Çukur transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, İngiltere'nin Watford takımında forma giyen milli futbolcu Tiago Çukur'un transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İngiltere'nin Watford takımında forma giyen Tiago Çukur'un transferi için oyuncunun kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sağlık kontrolleri ve transfer görüşmeleri için genç futbolcu bu akşam saatlerinde İstanbul'a gelecektir" ifadeleri kullanıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’den Sri Lanka açıklaması09 Temmuz 2022 Cumartesi 20:59
  • Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı09 Temmuz 2022 Cumartesi 18:48
  • Bahçeli, TTB’nin kapatılması çağrısını yineledi: Bir avuç ne idüğü belirsiz doktor kılıklı anarşist ruhlu insanlardan mesleği kurtarmak lazım09 Temmuz 2022 Cumartesi 11:37
  • Hasan Mezarcı: Kurban kesme mecburiyetini iptal ettim09 Temmuz 2022 Cumartesi 11:35
  • Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Biraz daha sabır talep ediyorum08 Temmuz 2022 Cuma 13:42
  • Türkiye'de Oyun karakterini çalan kişiye hapis cezası07 Temmuz 2022 Perşembe 21:57
  • Erdoğan, Meksika’ya gidiyor07 Temmuz 2022 Perşembe 19:21
  • Son Dakika! Kadir Şeker için tahliye kararı07 Temmuz 2022 Perşembe 18:48
  • Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü07 Temmuz 2022 Perşembe 17:09
  • Yunanistan: "Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyen tek ülkeyiz"07 Temmuz 2022 Perşembe 16:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti