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Fenerbahçe tribünlerinde "hükümet istifa" sloganları yükseldi!

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Fenerbahçe taraftarı, Süper Lig'deki Konyaspor maçı öncesi "Yalan yalan yalan dolan dolan dolan 20 sene oldu istifa ulan" sloganı attı.
Fenerbahçe tribünlerinde "hükümet istifa" sloganları yükseldi!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ligde ilk kez sahaya çıkan iki takımın maçında sarı-lacivertli taraftarlar, "Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa ulan!" sloganı attı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem nedeniyle ara verilen Süper Lig, erteleme maçlarıyla birlikte yeniden başladı. Evinde Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de taraftarlar, maçtan önce iktidarı istifaya çağırdı.

Karşılaşmanın ilk 4 dakika 17 saniyesinde hiçbir tezahürat yapmayan sarı-lacivertli taraftarlar, maçta bu sürenin geri kalmasının ardından "hükümet istifa" sloganı attı.

Tribünlerde "Acımız tarifsiz, başımız sağ olsun" ve "Yaşaran gözler ümit dolacak" pankartları yer aldı. Fenerbahçe taraftarı deprem bölgesine destek için atkılarını sahaya attı.

 

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından, deprem öncesi alınmayan önlemler ve sonrasında da müdahalede ve yardım çalışmalarında eksik kalan iktidara tepkiler sürüyor. Son verilere göre, can kaybı 44 bin 218’e çıktı. Ölü sayısı her geçen gün artarken henüz tamamlanmayan hasar tespit çalışmalarına göre yıkık ve yıkılacak bina sayısı ise en az 164 bin 321.

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