Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski hocası Christoph Daum, hayatını kaybetti

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor’da görev yapan Alman teknik direktör Christoph Daum, 70 yaşında hayatını kaybetti.
Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinden yapılan açıklamada, “Eski teknik direktörümüz Christoph Daum’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Daum ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz” ifadesi kullanıldı.
Ekim 1953 doğumlu Daum, akciğer rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi altındaydı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe’de şampiyonluk sevinci yaşadı
Futbolculuk kariyerinde Duisburg ve FC Köln’de orta saha oyuncu olarak forma giyen Daum, 1986 yılında FC Köln’de teknik direktörlük kariyerine başladı.
Daum, Almanya Bundesliga’da 1991-92 sezonunda Stuttgart’ı zirveye taşıyarak, antrenörlük kariyerindeki ilk şampiyonluğu tattı.
Süper Lig’de 1993-94 sezonunun ortasında Beşiktaş’ta antrenörlüğe getirilen Alman çalıştırıcı, ilk sezonunda Türkiye Kupası, sonraki sezonda ise lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.
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