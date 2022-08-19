Fenerbahçe Viyana seferinden mutlu döndü

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Avusturya'nın Austria Wien ekibine konuk olan Fenerbahçe, sahadan 2-0'lık sonuçla galip ayrıldı. Temsilcimizin golleri King ve Serdar Dursun'dan geldi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 7 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Viola Park'ta oynanan karşılaşmada takımını sahaya 3-4-3 sistemiyle sürdü.

Jesus, Kasımpaşa maçında ilk 11'de oynayan isimlerden Altay Bayındır, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu ve Joshua King'i Austria Wien'e karşı da 11'de görevlendirdi.

68 yaşındaki teknik adam, Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan Emre Mor'a cezası nedeniyle şans veremezken, Bright Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Willian Arao, Miha Zajc, Lincoln Henrique ve Enner Valencia'yı da yedek soyundurdu.

Jorge Jesus, Austria Wien karşısında kalede Altay Bayındır'a görev verirken, savunma hattı Mauricio Lemos, Attila Szalai ve Luan Peres'ten oluştu.

Orta sahanın sağında Ferdi Kadıoğlu'nu oynatan Jesus, solda ise yeni transfer Ezgjan Alioski'ye şans verdi. Orta ikilide Miguel Crespo ve İsmail Yüksek görev alırken, hücum üçlüsü Joshua King, Diego Rossi ve Serdar Dursun'dan oluştu. Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski, sarı-lacivertli formayı ilk kez terletti.

Fenerahçe'ye galibiyeti getiren golleri Joshua King ve Serdar Dursun attı.

8. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hızlı gelişen atakta Rossi'nin savunma arkası pasına hareketlenen King, ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Norveçli oyuncunun, uzak direğe yerden plasesinde top ağlarla buluştu: 0-1.

Ev sahibi ekip 83. dakikada Lucas Galvao'nun oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı.

89. dakikada Fenerbahçe Serdar Dursun ile skoru 2-0 yaptı. Rossi'nin ceza alanı içinden çektiği şut defanstan sekti ve Serdar Dursun'un önünde kaldı. Serdar da kale ağzından düzgün bir vuruşla golü yaptı: 0-2.

Viyana'da 2-0 kazanan Fenerbahçe, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti. İki takım arasındaki rövanş, 25 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak.