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Fenerbahçe, Zagreb'de ağır yaralı: 4-1

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Sarı lacivertliler, elemelerle birlikte Avrupa'daki 3.maçında da galibiyet alamadı
Fenerbahçe, Zagreb'de ağır yaralı: 4-1

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında bu akşam deplasmanda Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla karşı karşıya geldi. Ev sahibi Dinamo Zagreb 16. dakikada Sunjic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Dinamo Zagreb 27. dakikada Hajrovic'in attığı golle skoru 2-0 yaptı. İlk yarı Dinamo Zagreb'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Fenerbahçe 46. dakikada Neustadter'in attığı golle skoru 2-1 yaptı. Dinamo Zagreb, 57. dakikada Hajrovic'in attığı golle skoru 3-1 yaptı.  Dinamo Zagreb, Olmo'nun 60. dakikada attığı golle skoru 4-1'e getirdi.

Fenerbahçe Avrupa sahnesine kötü bir başlangıç yaptı… D grubundaki ilk maçından iyi bir sonuçla ayrılmak isteyen Cocu yönetimindeki Fenerbahçe Hırvatistan deplasmanında Dinamo Zagreb önünden eli boş döndü.

16.dakikada Sunjic’in golüyle geriye düşen temsilcimiz, 27’de eski Galatasaraylı Hajrovic’in ağlara gönderdiği topla 2 farklı geriye düştü. İkinci yarıya Neustadter’in kafa golüyle umutlanarak başlayan Fenerbahçe’de üst üste yapılan bireysel hatalar maçı bambaşka bir noktaya getirdi.

57’de İsmail ve Mehmet Topal’ın savunmada birbiriyle çarpışmasının ardından topu önünde bulan Hajrovic bir gol daha atarak durumu 3-1’e getirdi. Sarı lacivertliler o golün şokunu üstünden atamadan 3 dakika sonra Dani Olmo’nun şık vuruşuyla yeniden 3 farklı geriye düştü. Kalan dakikalarda Cocu’nun Barış, Jailson ve Slimani hamleleri de işe yaramayınca Fenerbahçe sahadan üzücü bir mağlubiyetle ayrıldı.

Dinamo Zagreb lig şampiyonu

Teknik direktörlüğünü 47 yaşındaki Hırvat Nenad Bjelica'nın yaptığı Dinamo Zagreb, geçen sezon Hırvatistan Ligi'ni şampiyon tamamlamıştı.

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 yenerek, 3 maç sonra galip gelen Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında da kazanarak gruba iyi başlamanın hesaplarını yapıyor.

Avrupa'da 223. randevu

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında bu akşam Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa'da 223. maçına çıkacak.

UEFA organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşti.

Rakibine deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, seyircisi önündeki maçta 1-1 berabere kaldı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Benfica'ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan sarı-lacivertliler, bu kulvarda bugüne dek 54 maça çıktı. 

Avrupa arenasında 223. maçını Dinamo Zagreb'e karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 222 karşılaşmada 81 galibiyet, 46 beraberlik alırken, 95 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 275 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 328 gol gördü.

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