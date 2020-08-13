Fenerbahçe'de bir futbolcu ve bir teknik ekip çalışanında koronavirüs tespit edildi

Fenerbahçe Spor Kulübü, bir oyuncusunun ve bir teknik ekip çalışanının yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 13 Ağustos günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.



Profesyonel futbol takımımız oyuncularından birinin ve teknik ekipten bir çalışanımızın sonuçlarının pozitif olduğu test sonuçları ile tespit edilmiştir.



Testte pozitif çıkan oyuncumuz ve teknik ekip çalışanımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır.



Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.