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Fenerbahçe'de Cocu dönemi resmen bitti

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Fenerbahçe'de görevine son verilen Cocu'nun sözleşmesi feshedildi.
Fenerbahçe'de Cocu dönemi resmen bitti

Fenerbahçe'de görevine son verilen Cocu'nun sözleşmesi feshedildi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adam Phillip Cocu ile sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklamada "Kulübümüz teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmesini, tarafların anlayış ve hoşgörüsü çerçevesinde karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Süreçteki işbirliği ve olumlu tutumu sebebiyle ke

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