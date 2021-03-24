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Fenerbahçe'de corona virüsü vaka sayısı 4'e yükseldi.

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Fenerbahçe, Beşiktaş maçı sonrası takıma yapılan testlerde bir oyuncunun pozitif çıktığını duyurmuştu. Sarı-lacivertli takımda 3 ismin daha corona virüsü testi pozitif sonuçlandı.
Fenerbahçe'de corona virüsü vaka sayısı 4'e yükseldi.

Fenerbahçe Kulübü, 3 futbolcusunun daha yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcumuzun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncumuzun sonucu daha pozitif çıkmıştır" denildi.

Futbolcuların izolasyona alındığı ve tedavilerine başlandığı ifade edildi

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