Fenerbahçe'de corona virüsü vaka sayısı 4'e yükseldi.

Fenerbahçe Kulübü, 3 futbolcusunun daha yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcumuzun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncumuzun sonucu daha pozitif çıkmıştır" denildi.
Futbolcuların izolasyona alındığı ve tedavilerine başlandığı ifade edildi
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