Fenerbahçe'de forvet transferi belli oldu!.

Fenerbahçe'nin Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Ersun Yanal, forvet transferiyle ilgili konuştu. Yanal, Slimani'nin ayrılacağını belirtirken yerine gelecek forvetin ise ismi netlik kazandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Malatyaspor maçı ardından transfer ve oyun hakkında şöyle konuştu:."Kazanamadığımız bir süreç yaşadık. Bu süreci bitirip kazanma, bir takım olma sürecini yaşamak gerekiyordu. Kazanamadığımız zaman bu stresi ve gerginliği yönetmek ayrıydı. Önemli bir sonuç.

Kazanırken kazanmayı hak edecek bir takım olma yolunda emin adımlarla ilerlemek zorundayız.

Bize yakışmayan goller yedik. Bunu her zaman görebiliyoruz. Yüksek bir güvenle sahada olan Fenerbahçe'nin uzun süre olması ve böyle bir sonucu alması önemli.

Saygı duyduğumuz bir rakibimiz var. Rakibimizin savunma performansı Türkiye standartlarının üstündeydi. Burada gol pozisyonlarına girmek ve baskılı oynamak, atak sayılarını minimuma indirmek Fenerbahçe'nin kazanmasının bir göstergesi oldu."

"SLIMANI TUTMADI"

"Islam Slimani'yi beğenmezsiniz, beğenirsiniz ama İngiltere'de kontratın sahibi olduğu takımın en yüksek ücret verdiği oyuncu..

Ama olmadı, tutmadı. Bunun oyuncu kalitesiyle ilgisi yok. Şu anda bizle beraber değil bizim kontratlı oyuncumuz ve şu an görüşmeleri var.

Birkaç görüşmesi var, onları gerçekleştirsin. Türkiye'de görüşmeleri var. Fenerbahçe'yle bağı ve ilişkileri zayıflamıştı. Gereken her şeyi başkanımızla planladık. En iyinin gerçekleşmesi için çalışıyoruz. Taraftarların bu dönemde öfkesini anlıyorum. Çok zor bir dönem geçiriyoruz."

CASTILLO YA DA ADEBAYOR

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Comolli'nin, Başakşehir'de forma giyen Adebayor için yeni bir görüşme daha gerçekleştirdiği öğrenildi.

Comolli, Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt ile takas ihtimali üzerine bir görüşme gerçekleştirdi.

Slimani'nin sözleşmesini feshetmeye hazırlanan sarı-lacivertliler Adebayor'u kadrosuna katmak istiyor.

Adebayor bu sezon Süper Lig'de Başakşehir formasıyla ligde 13 maçta 2 gol attı, 2 asist yaptı.

NICOLAS CASTILLO AN MESELESİ

Fenerbahçe, Benfica'nın forveti Nicolas Castillo ile imza aşamasına geldi.

Benfica ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Şilili futbolcu, bu sezon ligde sadece 4 maçta forma giyebildi ve skor üretemedi.