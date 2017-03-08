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Fenerbahçe’de ‘Kocaman’ değişim

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Fenerbahçe’de ‘Kocaman’ değişim
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ile birlikte yeni bir dönem başlayacak. Deneyimli teknik adam, Alper Potuk, Ozan ve Salih uçan’ın kalmasını sarı-lacivertli yönetime iletti. Emenike ve Wiel’e sıcak bakmayan Kocaman, Van Persie’nin de satılmasına onay verecek.

Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezondaki değişimin startını verdi. Teknik direktörlüğe getirilecek olan Aykut Kocaman, sarı-lacivertlilerle yaptığı görüşmede takımda kalacak ve gidecek isimleri belirledi. UEFA finansal fair-play kriterlerini yakından takip eden Kocaman, özellikle Alper Potuk ve Salih Uçan'ın takımda kalmasını istiyor. Ozan Tufan, Hasan Ali ve Şener gibi yerli oyuncularla çalışmak isteyen Kocaman, nokta transferlerle kadroyu güçlendirecek.

Lens ve Sow'un yeniden kiralanmasını talep eden Kocaman, Emenike ve Van der Wiel'in gönderilmesine sıcak bakıyor. En yüksekmaaş alan futbolcuların başında gelen Robin Van Persie ile ilgili de deneyimli teknik adam, kulübün menfaatlerini düşünüyor. Eğer RVP'ye iyi bir teklif gelirse, Kocaman dünyaca ünlü yıldızın satışına onay verecek. Kadroda fazla forma şansı bulamayan 5-6 futbolcu ise başka külüplere kiralanacak.

Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor'dan öğrencisi Ömer Ali Şahiner'in transferinin gerçekleşmesini Fenerbahçe'den talep etti. 25 yaşındaki futbolcu için Aatif'ın takas edilmesine sıcak bakan Aykut Kocaman, çok güvendiği isimlerden biri olan Ömer Ali'yi orta sahanın hücum bölgesinde yararlı olacağını düşünüyor.

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