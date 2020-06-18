Fenerbahçe'de Max Kruse ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe Kulübü, sezon başında transfer edilen Alman futbolcu Max Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı feshettiğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Futbol A Takımımızın oyuncularından Max Kruse, Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir. Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır. Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir.

Açıklamada ayrıca, konunun spor yargısına taşınacağı ve sarı-lacivertli kulübün menfaati doğrultusunda tüm girişimlerin yapılacağı bildirildi.

Max Kruse, yaz transfer döneminde Almanya'nın Werder Bremen kulübünden transfer edilmişti.

Fenerbahçe'de bu sezon 23 maçta forma giyen Kruse, 7 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti