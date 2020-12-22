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Fenerbahçe'de Ozan Tufan koronavirüse yakalandığını açıkladı

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Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe'de Ozan Tufan koronavirüse yakalandığını açıkladı

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda bugün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Tufan, şöyle devam etti:

  • "İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim."

Fenerbahçe, gün içinde yaptığı açıklamada bir futbolcu ve bir personelin koronavirüs test sonuçlarının pozitif olduğunu duyurmuştu.

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