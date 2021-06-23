Fenerbahçe'den 3 Temmuz paylaşımı

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçemiz ile 3 Temmuz 2011’de başlayan hak arama mücadelemiz, gün gün, an an akıllarımıza kazındı.

3.675 gün boyunca, bir gün olsun vazgeçmeden milyonlarca Fenerbahçelinin tuttuğu adalet nöbeti, bizi daha da güçlü kıldı.

Fenerbahçe için verilen mücadelenin izleri, ter ve gözyaşları Çubuklumuzda saklı.

Şimdi, Çubuklumuzun laciverti daha lacivert, sarısı daha sarı!

3 Temmuz’un 10. yılında,

Milyonların verdiği bu gururlu mücadelenin her bir gününü anlatan bu bayrak dalgalandıkça haklı mücadelemiz hatırlanacak; Fenerbahçe var oldukça bu bayrak sonsuza dek özgürce dalgalanacak.

3 Temmuz 2011’in 10. yılında, üzerinde her bir yılı temsil eden 10 Çubuklu bulunan bayrağımız; gurur mücadelemizi tüm Türkiye’ye göstermek adına, evlerde, balkonlarda, iş yerlerinde, Fenerbahçe’nin olduğu her yerde dalgalanacak,

Fenerbahçe’nin özgürlüğünün timsali olan bu bayrak, 26 Haziran 2021’de kongremize gelen üyelerimize takdim edilecektir.

26 Haziran’da ayrıca 3 Temmuz’un 10. yılı vesilesiyle stadımızda bir Fener Yolu oluşturulacak; mücadelemizin büyüklüğü ve eşsiz direnişimiz, Fener’in ışığı ile aydınlanmış adalet yolunda tüm üyelerimize resmedilecektir.

Üyelerimiz, bu yolun sonunda tarihimize kazınmış 28 şampiyonluğumuzun, hikayesi ile en özel olan 2010-11 şampiyonluk kupasıyla buluşup fotoğraf çektirebileceklerdir."