  • BIST 99.620
  • Altın 219,810
  • Dolar 5,3162
  • Euro 6,0367
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMilli Piyango'nun büyük ikramiyesi KKTC'ye isabet etti

Fenerbahçe'den 4 bomba birden

» »
Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe son olarak listesine Fulham'dan Stefan Johansen eklendi. Sarı-Lacivertliler, Tolgay, Moses ve Adebayor için ise girişimlerini sürdürüyor.
Fenerbahçe'den 4 bomba birden

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmenin hesaplarını yapıyor. Şu ana kadar yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı renklerine bağlayan sarı-lacivertli kulübün ilk olarak orta sahaya transfer yapması bekleniyor.

Son olarak Fulham'da forma giyen Norveçli futbolcu Stefan Johansen, Fenerbahçe'nin gündemine girdi. İngiliz ekibinde bu sezon 13 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu ile İtalyan basınına göre Milan da ilgileniyor.

Chelsea'de bu sezon süre almakta zorlanan Victor Moses'ın kiralık olarak kadroya katmanın planları yapılırken, forvet için gündeme gelen son isim Emmanuel Adebayor.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'in Demba Ba transferi sonrası gözden düşen 34 yaşındaki futbolcu için girişimlerini sürdürüyor.

Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan için de temaslarını sürdürüyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alman kadın teknik direktör: İlk 11'i penis boyuna göre belirlerim19 Ocak 2019 Cumartesi 14:07
  • Ertem Şener'in Cocu röportajı yalan çıktı17 Ocak 2019 Perşembe 19:27
  • Ali Koç, Ertem Şener'i ifşa etti (video)17 Ocak 2019 Perşembe 13:06
  • Messi rekorlara doymuyor14 Ocak 2019 Pazartesi 17:14
  • Maradona ameliyat oldu13 Ocak 2019 Pazar 20:00
  • Avrupa'da yılın 11'i belli oldu11 Ocak 2019 Cuma 18:30
  • Futbolda borç yapılandırması tartışması11 Ocak 2019 Cuma 16:24
  • Şenol Güneş'ten flaş ayrılık açıklaması!11 Ocak 2019 Cuma 15:20
  • Las Vegas polisi tecavüzle suçlanan Cristiano Ronaldo'dan DNA örneği alınmasını istedi11 Ocak 2019 Cuma 10:24
  • İngiltere'de  'Var' tartışması09 Ocak 2019 Çarşamba 16:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti