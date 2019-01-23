Fenerbahçe'den 4 bomba birden

Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe son olarak listesine Fulham'dan Stefan Johansen eklendi. Sarı-Lacivertliler, Tolgay, Moses ve Adebayor için ise girişimlerini sürdürüyor.

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmenin hesaplarını yapıyor. Şu ana kadar yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı renklerine bağlayan sarı-lacivertli kulübün ilk olarak orta sahaya transfer yapması bekleniyor.

Son olarak Fulham'da forma giyen Norveçli futbolcu Stefan Johansen, Fenerbahçe'nin gündemine girdi. İngiliz ekibinde bu sezon 13 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu ile İtalyan basınına göre Milan da ilgileniyor.

Chelsea'de bu sezon süre almakta zorlanan Victor Moses'ın kiralık olarak kadroya katmanın planları yapılırken, forvet için gündeme gelen son isim Emmanuel Adebayor.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'in Demba Ba transferi sonrası gözden düşen 34 yaşındaki futbolcu için girişimlerini sürdürüyor.