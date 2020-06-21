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"Fenerbahçe'den alacağım parayla futbol oynamaktan kurtulurum" diyen Kruse'nin beklediği ücret belli oldu

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Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse, kafa olarak futboldan kopmuş durumda. 32 yaşındaki Alman futbolcunun yeşil sahalara veda etmek istediğini sarı-lacivertli kulüpten alacağı paraya bağlaması dikkat çekti.
"Fenerbahçe'den alacağım parayla futbol oynamaktan kurtulurum" diyen Kruse'nin beklediği ücret belli oldu

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse, kafa olarak futboldan kopmuş durumda. 32 yaşındaki Alman futbolcunun yeşil sahalara veda etmek istediğini sarı-lacivertli kulüpten alacağı paraya bağlaması dikkat çekti.

Sözcü Gazetesi muhabiri İrfan Yirmibeş’in haberine göre; poker turnuvalarına sık sık katılan Kruse, “Fenerbahçe'den alacağım parayla artık futbol oynamaktan kurtulurum. FIFA'dan çıkacak sonuca göre futbol hayatıma nokta koyabilirim” ifadelerini kullandı.

Alman orta sahanın geçmiş alacakları 1.6 milyon Euro. 2 yıllık sözleşme içindeki 6 milyon Euro'yu da talep eden Kruse'nin Fenerbahçe'den beklediği para 7.6 milyon Euro.

1.6 milyon Euro'yu peşin isteyen 32 yaşındaki futbolcu, dört gözle FIFA'dan çıkacak kararı bekliyor. FIFA, Alman futbolcuyu haklı bulursa sarı-lacivertlilerin kasasından yüklü bir para çıkacak.

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