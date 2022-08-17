Fenerbahçe'den forvete "Maxi"mum güç!

Fenerbahçe, golcü transferinde Maxi Gomez ile anlaşmaya varmasının ardından Valencia'nın da inadını kırdı. İspanyol ekibine 10 milyon euro bonservis ödenecek.

Fenerbahçe, santrfor transferinde geri sayıma geçti. todofichajes.com'un haberine göre; Maxi Gomez ile anlaşan Sarı-Lacivertliler'in Valencia'ya önerdiği rakamı da 10 milyon euroya çıkararak anlaşma sağladığı belirtildi.

Valencia'nın, Girona ile oynadığı maça yedek kulübesinde başlayıp son 16 dakikada oyuna giren 26 yaşındaki Uruguaylı forvetin transferinin bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Tüm pürüzler giderildi.

27 MAÇTA 4 GOL ATTI

Top tutan, defansta boşlukları iyi sezen, hava hakimiyeti üst düzey ve bitiriciliği iyi bir oyuncu olan Gomez; Kanarya'nın hücum hattındaki sorunlarını çözmeye aday. 1.86'lık santrfor, Uruguay Milli Takımı ile 27 maça çıkıp 4 gol attı.

Maxi Gomez, geçtiğimiz sezon Valencia forması altında 32 maçta forma şansı bulurken 5 gol, 3 asistlik bir performans sergilemişti. Jorge Jesus, onu özellikle istemişti.