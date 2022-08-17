  • BIST 2.939,30
  • Altın 1024.556
  • Dolar 17.9585
  • Euro 18.2797
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

Fenerbahçe'den forvete "Maxi"mum güç!

» »
Fenerbahçe, golcü transferinde Maxi Gomez ile anlaşmaya varmasının ardından Valencia'nın da inadını kırdı. İspanyol ekibine 10 milyon euro bonservis ödenecek.
Fenerbahçe'den forvete "Maxi"mum güç!

Fenerbahçe, santrfor transferinde geri sayıma geçti. todofichajes.com'un haberine göre; Maxi Gomez ile anlaşan Sarı-Lacivertliler'in Valencia'ya önerdiği rakamı da 10 milyon euroya çıkararak anlaşma sağladığı belirtildi.

Valencia'nın, Girona ile oynadığı maça yedek kulübesinde başlayıp son 16 dakikada oyuna giren 26 yaşındaki Uruguaylı forvetin transferinin bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Tüm pürüzler giderildi.

27 MAÇTA 4 GOL ATTI

Top tutan, defansta boşlukları iyi sezen, hava hakimiyeti üst düzey ve bitiriciliği iyi bir oyuncu olan Gomez; Kanarya'nın hücum hattındaki sorunlarını çözmeye aday. 1.86'lık santrfor, Uruguay Milli Takımı ile 27 maça çıkıp 4 gol attı.

Maxi Gomez, geçtiğimiz sezon Valencia forması altında 32 maçta forma şansı bulurken 5 gol, 3 asistlik bir performans sergilemişti. Jorge Jesus, onu özellikle istemişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FIFA Hindistan Futbol Federasyonunun üyeliğini askıya aldı16 Ağustos 2022 Salı 12:13
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu yarın başlıyor16 Ağustos 2022 Salı 09:55
  • Dimitris Pelkas, Hull City yolcusu15 Ağustos 2022 Pazartesi 22:57
  • Manchester City'nin yeni kaptanı İlkay Gündoğan15 Ağustos 2022 Pazartesi 21:34
  • Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:44
  • UEFA, yılın futbolcusu adaylarını açıkladı15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:24
  • UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu yarın başlıyor15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:24
  • Son dakika Cristiano Ronaldo haberi: Dünya devleri reddetmişti! Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu...15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:23
  • Trabzonspor sahasında 523 gündür kaybetmiyor13 Ağustos 2022 Cumartesi 13:01
  • Katar, 2022 Dünya Kupası kapsamındaki etkinlik programını açıkladı13 Ağustos 2022 Cumartesi 10:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti