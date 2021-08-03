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Fenerbahçe'den yıldızsız logo paylaşımı

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Sarı-Lacivertli kulüp formanın ardından basın mensuplarının da Fenerbahçe logosunun yıldızsız kullanılmasını istedi.
Fenerbahçe'den yıldızsız logo paylaşımı

Fenerbahçe, bu sezon formasında yıldız kullanmayacağını açıklamıştı. Sarı-Lacivertli kulüp formanın ardından basın mensuplarının da Fenerbahçe logosunun yıldızsız kullanılmasını istedi.

Kulüp tarafından yapılan açıklama

"Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’nun kurulduğu 1923 yılından bugüne kadar kazandığı 28 Türkiye Şampiyonluğu kupasını, müzesinde büyük bir gururla sergilemekte; sahip olduğu “Türkiye’nin en çok şampiyon olan takımı” unvanıyla iftihar etmektedir.

Kulübümüzün tarihinde yer alan 9 şampiyonluğu, ne yazık ki ne Avrupa’da ne de dünyada örneğine rastlanan bir anlayışla, altı boş gerekçelerle 1959 yılı milat alınarak ancak buna da tam uyulmayarak sayılmamakta ve kulüplerin şampiyonluklarını simgeleyen yıldız hesabına katılmamaktadır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak mazimize, camiamıza ve Türk futbol tarihine duyduğumuz saygıdan dolayı armamızı tüzüğümüzde yer alan haliyle kullanacağımızı, bundan sonra yıldızlara yer vermeme kararı aldığımızı ve maçlarda giydiğimiz formalar başta olmak üzere tüm resmi yayın organlarımızda armamızı ‘yıldızsız’ bir şekilde kullanacağımızı, resmi olarak bildirmek istiyoruz.

Bu doğrultuda, siz değerli paydaşlarımız olan medya kuruluşlarından da Kulübümüzün bu kararına hassasiyetle yaklaşılmasını ve armamızın mecralarınızda aşağıda yer alan şekliyle kullanılmasını rica ediyoruz. 

Başlayacak yeni sezon öncesinde, başta hiçbir şartta bir an olsun bizleri takibi bırakmayan değerli basın emekçileri olmak üzere futbolun tüm paydaşları için 2021-2022 sezonunun hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.

2021-22 Süper Lig Sezonunun, Fair-Play ruhunun sahalarımıza tam olarak yansıtıldığı, yalnızca alın teri ve mücadelenin konuşulduğu, 'mutlak adalet ve eşitliğin egemen olduğu' bir futbol sezonu olmasını diliyoruz."

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