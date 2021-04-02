  • BIST 1.430
  • Altın 453,568
  • Dolar 8,1664
  • Euro 9,6048
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA6623 test yapıldı, 31i yerel 42 pozitif vaka

Fenerbahçeli eski futbolcu Alex de Souza, Sao Paulo takımına antrenör oldu

» »
Fenerbahçe'nin eski yıldız oyuncusu Brezilyalı Alex de Souza, Sao Paulo takımıyla antrenörlük sözleşmesi imzaladığını açıkladı.
Fenerbahçeli eski futbolcu Alex de Souza, Sao Paulo takımına antrenör oldu

Alex de Souza, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yazdığı mesajda, Brezilya ekibi Sao Paulo ile antrenörlük sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

Mesajında, Sao Paulo formasıyla 4 Nisan 1995 yılında ilk profesyonel maçına çıktığını hatırlatan Souza, tam 26 yıl sonra aynı tarihte sözleşme imzaladığı için memnuniyet duyduğunu ifade etti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalya, EURO 2020 maçlarına seyircili şekilde ev sahipliği yapmak istiyor27 Mart 2021 Cumartesi 12:13
  • Futbol'da yeni sezon 10 Eylül'de başlayacak26 Mart 2021 Cuma 11:54
  • Terim ve Davala'ya iki maç ceza25 Mart 2021 Perşembe 21:06
  • Fenerbahçe ‘de Erol Bulut dönemi bitti; takım Emre Belözoğlu’na emanet25 Mart 2021 Perşembe 20:29
  • UEFA, Beşiktaş'ın Avrupa gelirinin yüzde 15'ine el koyacağını açıkladı24 Mart 2021 Çarşamba 20:49
  • Fenerbahçe'de corona virüsü vaka sayısı 4'e yükseldi.24 Mart 2021 Çarşamba 10:04
  • Fenerbahçe topa girdi: İstanbul Sözleşmesi’ni fesih kararı gözden geçirilsin22 Mart 2021 Pazartesi 21:16
  • Erling Haaland, Borussia Dortmund'dan ayrılmak istiyor22 Mart 2021 Pazartesi 20:31
  • "Hulk, 1 maçta 5 kilo veriyor"21 Mart 2021 Pazar 22:01
  • Alexander Sörloth: Türkiye'de bana verilen tek taktik "Gol at" oluyordu, daha fazlası yok21 Mart 2021 Pazar 21:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti