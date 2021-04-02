Fenerbahçeli eski futbolcu Alex de Souza, Sao Paulo takımına antrenör oldu

Alex de Souza, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yazdığı mesajda, Brezilya ekibi Sao Paulo ile antrenörlük sözleşmesi imzaladığını açıkladı.
Mesajında, Sao Paulo formasıyla 4 Nisan 1995 yılında ilk profesyonel maçına çıktığını hatırlatan Souza, tam 26 yıl sonra aynı tarihte sözleşme imzaladığı için memnuniyet duyduğunu ifade etti.
02/04/95 fazia meu primeiro jogo como profissional de ⚽️.— Alex de Souza (@Alex10) April 2, 2021
02/04/21 começa meu contrato com o @SaoPauloFC. treinador de futebol. Coincidência de datas e o mesmo sentimento. Uma alma sonhadora q é apaixonada por ⚽️. função nova, mas a mesma paixão. Q seja prazeroso como sempre foi. pic.twitter.com/yGZT0AFdx0
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