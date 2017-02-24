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Fenerbahçeli Futbolcular, Advocaat'a Patladı: Sürekli Bizi Suçluyor

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Fenerbahçeli Futbolcular, Advocaat'a Patladı: Sürekli Bizi Suçluyor
Krasnodar karşılaşması sonrasında futbolcuları hedef gösteren Dick Advocaat, oyuncularının hışmına uğradı: Bizi sürekli kötüleyen teknik adamla başarı nasıl gelir?

Teknik Direktör Dirk Advocaat'ın son haftalarda alınan her başarısız skorun yanı sıra  Krasnodar maçının ardından da öğrencilerini hedef alması, Fenerbahçeli futbolcuları isyan ettirdi. Sarı-lacivertli futbolcular,  Avrupa Ligi'nden elenilmesinin ardından tecrübeli teknik adamın yaptığı açıklamalara tepki gösterdi ve Hollandalı çalıştırıcıya olan güvenlerini yitirdiklerini ifade etti.

 

"SÜREKLİ KÖTÜLEYEN HOCAYLA BAŞARI NASIL GELİR?"

 

Sarı-lacivertlilerde, Teknik Direktör Dirk Advocaat'ın her platformda sürekli olarak kendilerini kötülediğini kaydeden futbolcular, "Oyuncu grubuna inanmayan, sürekli kötüleyen bir teknik adamla başarı nasıl gelir" diye aralarında konuştu. Oyuncular ayrıca bu güvensizlik ortamının takımı hem zihinsel hem de fiziksel olarak aşağıya çektiğine de vurgu yaptı.

 

ŞİMDİLİK GÖREVİNİN BAŞINDA

 

Fenerbahçe yönetimi, sezon sonuna kadar Teknik Direktör Dirk Advocaat ile yola devam edecek. "Benimle ilgili kararı yönetim verecek" diyen Hollandalı çalıştırıcı ile ilgili karar verildi. Yeni sezonda tecrübeli teknik adam ile yola devam edilmeyecek ancak Advocaat sezon sonuna kadar takımın başında kalacak. Yönetim, şu aşamada teknik heyet değişikliğinin takıma hiçbir şey kazandırmayacağı görüşünde. Hollandalı hoca, G.Antep maçında takımının başında olacak ancak yönetim,  Aykut Kocaman'ın  Konyaspor'daki durumunu da yakından takip ediyor.

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